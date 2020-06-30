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لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 30 يونيو/حزيران)

حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و510 ألفا
حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و510 ألفا
30/6/2020

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 30 من يونيو/حزيران:

لحظة بلحظة 
  • مصادر للجزيرة: وفاة 5 أطباء اليوم بفيروس كورونا ترفع إجمالي وفيات أطباء مصر إلى 106.
  • اللجنة اليمنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: تسجيل 8 وفيات و30 إصابة جديدة بالفيروس.
  • وزارة الصحة التركية تسجل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع 81 إصابة عن أمس.
  • سلطنة عُمان تقرر الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة لمواجهة فيروس كورونا حتى 17 يوليو.
  • وزارة الصحة القطرية تسجل 982 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بزيادة 289 إصابة عن الأمس إضافة إلى شفاء 1394 من المصابين.
  • وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات بـفيروس كورونا إضافة إلى 671 إصابة جديدة بزيادة 89 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة العراقية تسجل 104 وفيات جديدة بـفيروس كورونا إضافة إلى 1958 إصابة جديدة بانخفاض 182 إصابة عن الأمس.  
  • وكالة الأنباء السورية: تسجيل 10 إصابات بـفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 279.
  • وزارة الصحة الإماراتية تسجل حالة وفاة إضافة إلى 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 28 إصابة عن الأمس.
  • الصحة الإيرانية تسجل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 15 وفاة عن الأمس إضافة إلى 2457 إصابة جديدة بانخفاض 79 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة المغربية تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12385.
  • الصحة العمانية تسجل 7 وفيات وتعافي 1003 من المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى 1010 إصابات جديدة بزيادة 100 إصابة عن أمس.
  • روسيا تسجل 154 وفاة جديدة بـفيروس كورونا بزيادة 61 وفاة عن أمس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 9320.
  • روسيا تسجل 6693 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بانخفاض 26 إصابة عن أمس وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 647849.
  • الصحة الفلسطينية تسجل 255 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في أعلى معدل يومي للإصابة بالضفة الغربية منذ بداية الوباء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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