كورونا "يتسارع بشراسة" وباحثون يحذرون من فيروس وبائي جديد

أفادت الدراسة التي نشرتها دورية أمريكية، بأن فيروسا جديدا من فيروسات الإنفلونزا اكتُشف في خنازير بالصين، أصبح أكثر عدوى للبشر ويجب مراقبته من كثب خشية أن يتحول إلى "فيروس وبائي" محتمل.

وأظهرت الورقة المنشورة في الدورية الأمريكية أن فريقا من الباحثين الصينيين درس فيروسات الإنفلونزا المكتشفة في الخنازير بين عامي 2011 و2018 ورصد فيروس "جي4" وهو من سلالة فيروس إتش1إن1 "وبه كل السمات المميزة الضرورية لفيروس وبائي مرشح".

وقال الباحثون في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم إن مستويات مرتفعة من الفيروس رُصدت في دماء العاملين في مزارع الخنازير مضيفين أنه يتعين إجراء مراقبة وثيقة على نحو عاجل للتجمعات البشرية خاصة العاملين في قطاع تربية الخنازير.

وتسلط الدراسة الضوء على مخاطر الفيروسات التي تكسر الحاجز بين الأنواع وتنتقل إلى الإنسان خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الصين حيث يعيش الملايين على مقربة من المزارع ومنشآت تربية الحيوانات والأسواق الرطبة.

وقال كارل بيرجستروم، وهو عالم أحياء في جامعة واشنطن، إن الفيروس الجديد يمكنه إصابة البشر لكن لا يوجد خطر وشيك من جائحة جديدة.

وأضاف عبر تويتر بعد نشر الدراسة "لا يوجد دليل على أن "جي4 " ينتقل بين البشر رغم التعرض بكثافة له لمدة خمس سنوات".

الفيروس يتفشى بطريقة شرسة

من ناحية أخرى قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم "قبل ستة أشهر، لم يكن أحد بيننا بإمكانه تخيّل كيف سينقلب عالمنا وحياتنا بسبب هذا الفيروس الجديد".

وأوضح بالقول "نريد جميعاً أن ينتهي ذلك.. لكن الواقع الصعب هو أن الأمر أبعد ما يكون من نهايته" مكرراً أن الوباء "يتسارع" في الوقت الحالي، وأكد "الفيروس يتفشى بطريقة شرسة".

وقال مدير منظمة الصحة" سبق أن خسرنا كثيرا من الأمور، لكن لا نريد أن نفقد الأمل" وحذّر من أنه في ظل "عالم منقسم" و"نقص في الوحدة الوطنية والتضامن العالمي، ترقبوا الأسوأ".

وأشار مدير المنظمة الدولية إلى أن لقاحاً سيكون "أداة مهمة" للسيطرة على الفيروس على المدى الطويل داعياً الحكومات والمواطنين إلى وضع "حلول بسيطة" بهدف "إنقاذ الأرواح الآن".

ودعا الحكومات إلى "إجراء فحوص وتعقّب وعزل وفرض حجر صحي على المصابين". وطلب من الناس احترام تدابير النظافة ووضع كمامات عندما تكون ضرورية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

منظمة الصحة العالمية تحذر من تسارع وباء فيروس كورونا

الصين: 19 إصابة جديدة

هذا و قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يونيو حزيران ارتفاعا من 12 في اليوم السابق بينما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بيجين، وسجلت العاصمة التي تكافح تفشيا جديدا للفيروس سبع إصابات جديدة يوم 28 يونيو حزيران.

وأعلن البرّ الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 بعد أن بلغ عدد الإصابات دون أعراض 6 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو حزيران.

أحد ضحايا فيروس كورونا-ساوباولو البرازيل 29 يونيو/رويترز

وفيات البرازيل تقفز إلى أكثر من 58 ألف

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثانية أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

أكثر من 42 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الثلاثاء جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى حوالى 2,6 مليون مصاب.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

الولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

ترودو: كندا تستعدّ لموجة ثانية من فيروس كورونا

ترودو: كندا تستعدّ لموجة ثانية

في ذات الشأن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أنّ حكومته تستعدّ لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن تضرب البلاد في الخريف، داعياً مواطنيه إلى توخّي الحذر.

وقال ترودو "نحن نستعدّ لموجة ثانية قد تضرب بشدّة"، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات لشراء معدّات حماية وفحوصات مختبرية من أجل "الردّ سريعاً وبحزم في حال تفشّى" الفيروس مجدّداً خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف في مؤتمره الصحفي الذي بات شبه يومي منذ بدء جائحة كوفيد-19 "نحن نُعيد فتح الاقتصاد، وسيتعيّن علينا الاستمرار في أخذ تدابير، ووضع أقنعة عندما لا نستطيع الإبقاء على مسافة مترين، والتنبّه إلى التواصل مع الآخرين".

مريض مصاب بفيروس كورونا بأحد امراكز العزل في تل أبيب

إسرائيل: زيادة في عدد الإصابات

هذا و صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على تشديد القيود على التجمعات، بعد تزايد إصابات كورونا، حيث تقرر تقليص عدد الحضور في التجمعات إلى 50 ليشمل ذلك الجنازات والصلوات أيضا.

كما تقرر إجراء الامتحانات الأكاديمية عن بعد باستثناء حالات معينة يتم الاتفاق عليها بين وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، وفي القطاع العام يتاح لـ30% من الموظفين العمل من البيت.

كانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة وسط مارس/ آذار ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو/أيار، في وقت سجلت إسرائيل 588 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة.

وفي الإجمال، سجلت إسرائيل 24 ألفا و441 إصابة بفيروس كورونا و319 حالة وفاة.