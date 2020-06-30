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سياسة|مصر

شاهد: لحظة سقوط طفل من أعلى منزل بسبب طائرة ورقية

اختل توازن االطفل فجأة وسقط من أعلى سطح المنزل أثناء لعبه بطائرة ورقية
اختل توازن االطفل فجأة وسقط من أعلى سطح المنزل أثناء لعبه بطائرة ورقية
30/6/2020

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد اختل توازن الطفل "إسلام عابدين" فجأة أثناء لعبه بالطائرة الورقية على سطح منزله، ليسقط على الفور إلى الأسفل.

لكن العناية الإلهية أنقذته وتماثل للشفاء بعد أيام قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

حوادث عدة مماثلة وقعت في الفترة الأخيرة للسبب ذاته، منها ما حدث قبل أيام للطفل حسام محمد برعي (12 عامًا)، والمقيم بمدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد، حيث لقي مصرعه إثر سقوطه من فوق سطح منزله، في بئر مياه، خلال اللعب بطائرة ورقية أيضًا.

وكانت انتشرت في الآونة الأخيرة، وخاصة مع فترة حظر التجوال وإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لعبة الطائرات الورقية، غير أنها تحولت من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار، إلى لعبة موت، نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة.

والطائرة الورقية هي لعبة للأطفال والكبار تصنع من الخشب والخيوط، وتعتمد فكرتها على جسم انسيابي خفيف الوزن مربوط بخيط أو عدّة خيوط ليطير عكس اتجاه الريح.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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