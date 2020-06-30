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سياسة|مصر

"خوارج العصر".. غضب ضد دار الإفتاء المصرية واتهامها بتسييس الدين

تدوينة لدار الإفتاء المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل
تدوينة لدار الإفتاء المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل
30/6/2020

ووصفت دار الافتاء جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة من قبل النظام الحالي في مصر، فيها بأنهم "جماعة إرهابية" و"خوارج العصر" و"أعداء مصر"، و"لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم".

نشرت نفس الصفحة كذلك مقطعَ فيديو تعريفيا بعنوان "جماعات الكذب والبهتان وترويج الشائعات"، جاء فيه إن "الجماعات الإرهابية تستحل الكذب والتزوير والبهتان لخدمة أغراضها السياسية في الوصول إلى الحكم".

لاقت التدوينة والفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل بتعليقات ساخرة، مؤكدين أنهما خرجا من مكتب "الأمن الوطني" لا دار الإفتاء.

واعتبر كثيرون أن دار الإفتاء عندما تصف الإخوان المسلمين بأنهم "خوارج العصر" فهذا يعد فتوى دون سند أو علم، وتحريضا على قتل الأبرياء.

واستنكر آخرون الدور السياسي الذي باتت تلعبه دار الافتاء المصرية، بدلا من الالتزام بواجبها الدعوي والتثقيفي المجتمعي، وقالوا إن دورها يفترض أن يكون الدعوة إلى تجنب الفتن لا اختلاقها.

https://twitter.com/sama555333/status/1277922411753754624?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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