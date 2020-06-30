تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)

المقاطع التمثيلية من الجانب الإثيوبي على موقع تيك توك، أيدت حرمان مصر من المياه بفعل سد النهضة، بينما رد المصريون عليها بتهديدات عسكرية.

وواجهت المقاطع انتقادات من كلا الطرفين المصري والإثيوبي وظهرت مقاطع تحاكيها بتوزيع عادل للمياه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وفيما يلي تصنيف المقاطع إلى 3 فئات: واحدة تهاجم مصر، وأخرى تدعو إلى عدم العنصرية، وثالثة تبرز ردود المصريين على الإثيوبيين.

(1) مقاطع تهاجم مصر:

https://twitter.com/shimaa3060/status/1277371290840633344?ref_src=twsrc%5Etfw

وأشار شكري إلى أن سد النهضة مهم لتنمية إثيوبيا وشعبها لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديدا يحيق بملايين المصريين والسودانيين إذا قررت أديس أبابا ملأه بشكل أحادي ومن دون اتفاق.

في المقابل حذر المندوب الإثيوبي لدى مجلس الأمن الدولي تاي أسقي سيلاسي من أن قبول المجلس مناقشة قضية سد النهضة يزيد من المخاطر ويدفع نحو المزيد من تصلب المواقف

وزير الخارجية المصري، سامح شكري

ودعا سيلاسي مجلس الأمن الدولي إلى عدم "تضخيم جوانب الخلاف" بما يهدد بمزيد من تعميقه وتقويض ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.

ودعا مجلس الأمن الدولي، مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الحوار فيما بينهم من أجل إيجاد حل للنزاع الخاص بسد النهضة.