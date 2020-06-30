بعد صمود وعناء.. والدة الناشط المصري علاء عبدالفتاح تتسلم جوابا منه

وكتبت الدكتورة ليلى منشورا بصفحتها على موقع فيسبوك، أمس الاثنين، قالت فيه "أخيرا استلمت جواب من علاء، رحت النهاردة السجن بناء على كلام مأمور قسم المعادي إمبارح معايا، وفعلا استلمت جواب من علاء وهو كويس وبيسلّم على الناس كلها، وراسم رسم لخالد (ابنه) فواضح إنه كويس فعلا".

وأضافت "أشكركم كلكم على اهتمامكم ومساندتكم، ومشاركتي القلق والفرحة، وأتمنى ألا نتوقف عن الاهتمام بالموضوع ده لحد ما يبقى كل سجين في مصر مسموح له بالتواصل المنتظم مع أهله. أنا مضطرة آخد هدنة يومين علشان انتهي من تصحيح أبحاث طلابي، وبعد كده طبعًا لسه معارك كتير ربنا يقدرنا كلنا عليها".

كانت الدكتورة ليلى سويف قد دأبت على الانتظار بالساعات الطوال أمام مجموع سجون طرة في محاولة منها للاطمئنان على ابنها المعتقل عبر رسالة منه نظرا لقرار السلطات المصرية بمنع الزيارات العائلية للسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بدعوى الحفاظ على المساجين من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.

الدكتورة ليلى سويف وهي تفترش الأرض أمام سجن طرة

ومنذ أسبوع تعرضت ليلى سويف وابنتيها منى وسناء سيف للضرب والسحل من بلطجيات أمام سجن طرة، فذهبن في اليوم التالي لتقديم شكوى للنائب العام المصري بالواقعة.

غير أن الابنة الصغرى سناء تعرضت للاختطاف في سيارة أجرة واختفت بعدها لساعات، ثم ظهرت لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتم توجيه عدة اتهامات لها، وهي "نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام"، وقررت النيابة حبس سناء 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 من سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد.

ووقت اعتقاله كان علاء ينفّذ عقوبة المراقبة اليومية في قسم الشرطة، حيث سبق أن قضى خمس سنوات في السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى".

وينتمي علاء لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد، فوالده الراحل أحمد سيف الإسلام أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسناء من أبرز الناشطات بالبلاد.

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