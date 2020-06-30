"بضاعتكم ردت إليكم".. يمنيون يردون على حصيلة هجمات الحوثي للسعودية

وتساءل مغردون يمنيون تعليقا على هذه الإحصائيات التي وردت على لسان الجبير "إن كانت هذه قدرات الحوثيين وهم في حالة حرب، فكيف سيكون حالها إذا انتهت؟".

من ناحيتهم، رأى نشطاء آخرون أن هذه الأوضاع مردها إلى تمويل السعودية والإمارات لبعض الجماعات المسلحة في الوطن العربي، وقال مغرد"كل ما تعيشه بلادنا العربية من تدمير وتقسيم بسبب تمويلكم للمليشيات والانقلابات الدموية، باختصار "هذه بضاعتكم ردت اليكم".

وتساءل المغردون اليمنيون عن سبب عدم استهداف الإمارات من قبل الحوثي، وقالوا" الكل مستغرب أنه ليس هناك استهداف للإمارات فقط السعودية".

وقالوا " يتزامن وصول المساعدات الإماراتية الطبية لإيران بعد ثلاث أيام من استهداف الحوثي الرياض؟".

كل ما تعيشه بلادنا العربية من تدمير وتقسيم بسبب تمويلكم للمليشيات والانقلابات الدموية، باختصار "هذه بضاعتكم ردت اليكم" https://t.co/2JBBwbOAA1 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 29, 2020

أسباب ومبررات

وقال محمد السلمي، المدير الإقليمي لصحيفة عرب نيوز "99 % تم إحباطها وتفجيرها والنسبة الباقية سقطت بدون آثار كبيرة وغالبية هذه النسبة شظايا فقط، هنا تتضح عظمة قوات الدفاع الجوي السعودي"، بحسب ما ذكر.

هل تتكرمون وتعطون احصائية بعدد الاعتدائات التي طالت الامارات

الكل مستغرب انه ليس هناك هي استهداف للامارات فقط السعودية الا توجد ليديكم معرفة عن كيفية دخول هذه الاسلحه لليمن وانتم تحاصرونه بر وجوا

طبعا انتم مشغولون في سقطرى والمهره وعدن ترقعون بعد الامارات — Ammar (@Dr_AmmarAbdo) June 29, 2020

وتساءل حساب باسم دكتور عمار "هل تتكرمون وتعطون إحصائية بعدد الاعتداءات التي طالت الإمارات الكل مستغرب انه ليس هناك استهداف للإمارات فقط السعودية".

وأضاف "ألا توجد لديكم معرفة عن كيفية دخول هذه الأسلحة لليمن وأنتم تحاصرونه بر وجوا، طبعا أنتم مشغولون في سقطرى والمهرة وعدن ترقعون بعد الإمارات".

318 صاروخا و371 طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون على #السعودية. كل هذه القدرات وهم في حالة حرب، فكيف سيكون حالها إذا انتهت؟ https://t.co/GHuo9p9ROF — مأرب الورد (@mareb_alward) June 29, 2020

أمّا حساب مأرب الورد، فقد كتب "318صاروخا و371 طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون على السعودية، كل هذه القدرات وهم في حالة حرب، فكيف سيكون حالها إذا انتهت؟".

وقال فضل السياني "كيف صادرت شحنة وأنتم محاصرين لليمن من جميع الاتجاهات إيران ليست غبية ترسل أسلحة وأنتم محاصرين لليمن، أنتم تعطون الآن مبرر للعالم بحجزكم السفن النفط أكثر من ثلاثة شهور أنتم تموتون الشعب اليمن بحصاركم".