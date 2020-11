"السود يجب أن يكونوا عبيدا" أمريكي أبيض يُهاجم فتاة من أصل أفريقي (فيديو)

والسبت الماضي، قامت الفتاة جاكيلا فيليبس بنشر مقطع فيديو لها وهي تتعرض للعنصرية وألفاظ نابية من قبل أحد الأمريكيين البيض وهي تقود سيارتها قائلة: "حينما كنت أُخبر الناس بأنني تعرضت للعنصرية أو التحامل من الآخرين كانوا لا يُصدقونني أبداً لأننا نعيش في منطقة "يوتيكا"؛ لكنني أخيراً قمت بالتقاط هذا المقطع بالكاميرا".

وأظهر مقطع الفيديو شخصا ذا بشرة بيضاء ويدعى "باري وارديل" وهو يركب سيارة إلى جانب شخص آخر، أطل من نافذة السيارة ليقول للفتاة التي كانت هي الأخرى تركب سيارة "أنا أكره السود؛ وحياة السود ليست مهمة..".

Barry: "Black Lives Don't Matter!" I understand wanting to get some clout, but this is not the way to do it – Barry Wardell! pic.twitter.com/I3WLMliOuh

— Perez (@ThePerezHilton) June 30, 2020