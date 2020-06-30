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سياسة|الولايات المتحدة

"السود يجب أن يكونوا عبيدا" أمريكي أبيض يُهاجم فتاة من أصل أفريقي (فيديو)

أمريكي أبيض يُهاجم فتاة من أصل أفريقي
أمريكي أبيض يُهاجم فتاة من أصل أفريقي
30/6/2020

والسبت الماضي، قامت الفتاة جاكيلا فيليبس بنشر مقطع فيديو لها وهي تتعرض للعنصرية وألفاظ نابية من قبل أحد الأمريكيين البيض وهي تقود سيارتها قائلة: "حينما كنت أُخبر الناس بأنني تعرضت للعنصرية أو التحامل من الآخرين كانوا لا يُصدقونني أبداً لأننا نعيش في منطقة "يوتيكا"؛ لكنني أخيراً قمت بالتقاط هذا المقطع بالكاميرا".

وأظهر مقطع الفيديو شخصا ذا بشرة بيضاء ويدعى "باري وارديل" وهو يركب سيارة إلى جانب شخص آخر، أطل من نافذة السيارة ليقول للفتاة التي كانت هي الأخرى تركب سيارة "أنا أكره السود؛ وحياة السود ليست مهمة..".

ولوحظ أن "فيليبس" كانت هادئة في رد فعلها معه وهي تضحك على ما يقوله "وارديل"، الذي أضاف قائلاً "السود يجب أن يكونوا عبيداً".

في سياق متصل، أعلنت شرطة منطقة "يوتيكا" عن إجراء التحقيقات، مُعبرين عن رفضهم للكلمات "المقززة والمروعة" التي تم استخدامها من قبل "وارديل" ومؤكدين على أن هذا الفعل "الأكثر جهلاً ولا يُعبر عن سكان المدينة".

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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