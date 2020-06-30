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سياسة|السودان

السودان.. اعتقال إبراهيم غندور رئيس "حزب البشير"

إبراهيم غندور / رئيس حزب البشير " المؤتمر الوطني"
إبراهيم غندور / رئيس حزب البشير " المؤتمر الوطني"
30/6/2020

وقال أحمد، نجل إبراهيم غندور، للأناضول، إن قوة أمنية اعتقلت والده من المنزل في العاصمة الخرطوم، مساء الإثنين، وأضاف " جاءت قوات تحمل أمر تفتيش، لكنها ألقت القبض على والدي دون إبداء أي توضيحات".

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات السودانية.

وتولى غندور رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

كما تولى وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس "البشير بين 2013 و2015، ونائب رئيس المؤتمر الوطني بين 2013 و2015 أيضا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، الإثنين، اعتقال 9 من قيادات الحزب والحركة الإسلامية، قبل نحو 10 أيام، بدعوى أنهم كانوا ينسقون لتحركات معادية.

ومن بين المعتقلين: عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن منقاعد، عمر نمر، ومحافظ الخرطوم السابق، محمد الأمين النقر.

وقالت الحكومة أن النيابة العامة تتولى إجراءات التحري والتحقيق مع المعتقلين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من حزب البشير ولا من الحركة الإسلامية بشأن ما أعلنته السلطات.

ويأتي اعتقال غندور عشية تنظيم "مليونية في 30 يونيو/حزيران الجاري  اليوم الثلاثاء التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، تحت عنوان "تصحيح المسار، لاستكمال مطالب الثورة، التي أطاحت بالبشير.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الشعبي.

المصدر : الأناضول
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