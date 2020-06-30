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سياسة

الدفاع الليبية: لن نسمح "للمرتزقة" باستغلال حقول النفط

صلاح النمروش وكيل وزارة الدفاع الليبية
صلاح النمروش وكيل وزارة الدفاع الليبية
30/6/2020

جاء ذلك في بيان للعقيد صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع، أورده حساب "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، على فيسبوك.

وقال النمروش "مصادر الطاقة، والحقول والموانئ النفطية، ومنابع المياه، لن نسمح أن تمتد إليها أيادي العابثين، أو أن تكون مصدر استغلال أو ابتزاز، ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية".

والأحد، أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان، تعرض محطة كهرباء خليج سرت (شمال وسط)، لاعتداء وأعمال سرقة على يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

و أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، عن بالغ قلقها من  وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في حقول نفطية بينها حقل الشرارة (جنوب) الأكبر في البلاد.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا.

كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، مما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيها.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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