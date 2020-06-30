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سياسة|السودان

الامتحانات وقطع الكهرباء.. تفاعل لافت مع سودانية تدرس ابنها أمام دكّان

أم تُدرس ابنها أمام "دكان" لانقطاع الكهرباء في المنزل
أم تُدرس ابنها أمام "دكان" لانقطاع الكهرباء في المنزل
30/6/2020

وأظهرت الصورة، الأم "نوسة تاج الدين"، وابنها وهما يجلسان أمام بقالة في أحد أحياء العاصمة الخرطوم لمراجعة الدروس استعدادًا لامتحانات شهادة الأساس.

وحظيت الصورة بانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون سودانيون الصورة بأنها عودة بالزمن إلى الوراء لـ 50 سنة رغم أننا في عام 2020.

وعبر مغردون عن استيائهم من قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد امتحانات الأساس التي  من المتوقع أن تبدأ الأسبوعين المقبلين، ووصفوه بالقرار الخاطئ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يأتي ذلك بسبب انقطاع وعدم استقرار التيار الكهربائي، مما يمثل عبئا على الأسر والتلاميذ، بينما أظهر مغردون آخرون دعمهم وتضامنهم مع الأم وابنها متمنين لهما النجاح والتوفيق.

غير أن بعض المغردين اعتبروا أن ذلك يعد حافزا كبيرا على النجاح، وقالوا إن الطلاب والتلاميذ في كثير من أقاليم السودان لا يحظون بالكهرباء ويذاكرون دروسهم على ضوء الفوانيس ويحققون النجاح.

امتحانات الشهادة

كانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أعلنت في وقت سابق عن موعد امتحانات طلاب الأساس في الثاني عشر من شهر يوليو/تموز القادم.

في حين أعلن وزير الطاقة والتعدين الأسبوع الماضي عن قطوعات في التيار الكهربائي للقطاع السكني قد تستمر إلى 5  أو 7 ساعات يوميا بسبب نقص في التوليد الكهربائي.

واعتبر مغردون أن ذلك سببا كافيا لتأجيل الامتحانات مع ظروف انتشار فيروس كورونا، بحسب ما قالوا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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