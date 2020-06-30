الامتحانات وقطع الكهرباء.. تفاعل لافت مع سودانية تدرس ابنها أمام دكّان

وأظهرت الصورة، الأم "نوسة تاج الدين"، وابنها وهما يجلسان أمام بقالة في أحد أحياء العاصمة الخرطوم لمراجعة الدروس استعدادًا لامتحانات شهادة الأساس.

الام مدرسة اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراق

التحية ليك وبالتوفيق ليه يارب https://t.co/7nvo7JDVQ1 — 😇د.احمد (@ahmedmutassim) June 29, 2020

وحظيت الصورة بانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون سودانيون الصورة بأنها عودة بالزمن إلى الوراء لـ 50 سنة رغم أننا في عام 2020.

وعبر مغردون عن استيائهم من قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد امتحانات الأساس التي من المتوقع أن تبدأ الأسبوعين المقبلين، ووصفوه بالقرار الخاطئ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

هل الوزارة فكرت قبل ما تعلن عن الامتحانات وضع البلد مع قطع الكهربا اكتر من ١٠ ساعات في اليوم!!!

ربنا يوفق الممتحنين إن شاء الله https://t.co/NCAoUjeEBW — fragrance of life (@Shazoyaaa96) June 29, 2020

يأتي ذلك بسبب انقطاع وعدم استقرار التيار الكهربائي، مما يمثل عبئا على الأسر والتلاميذ، بينما أظهر مغردون آخرون دعمهم وتضامنهم مع الأم وابنها متمنين لهما النجاح والتوفيق.

غير أن بعض المغردين اعتبروا أن ذلك يعد حافزا كبيرا على النجاح، وقالوا إن الطلاب والتلاميذ في كثير من أقاليم السودان لا يحظون بالكهرباء ويذاكرون دروسهم على ضوء الفوانيس ويحققون النجاح.

ماعارف كيف بتم تحديد الإمتحانات في هذه الظروف التي لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة!! ربنا يوفقكم وجميع الممتحنين. https://t.co/vX4odlka30 — Dr. Mohamed Elhaj 🇸🇩 (@MELHAJ81) June 29, 2020

امتحانات الشهادة

كانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أعلنت في وقت سابق عن موعد امتحانات طلاب الأساس في الثاني عشر من شهر يوليو/تموز القادم.

وزير الطاقة : لا خيارات لدينا الآن لتجنب قطوعات الكهرباء ، وسنعلن عن برمجة للقطوعات نسبة للظروف التي نمر بها.

الأسبوع القادم سيكون صعباً على القطاعات السكنية ومن المتوقع أن يمتد انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 5 ساعات، ونعمل على تقليصها بما هو متاح من إمكانيات في ظل كورونا.#السودان pic.twitter.com/JiNwzXLNEI — Sudan News (@Sudan_tweet) June 22, 2020

في حين أعلن وزير الطاقة والتعدين الأسبوع الماضي عن قطوعات في التيار الكهربائي للقطاع السكني قد تستمر إلى 5 أو 7 ساعات يوميا بسبب نقص في التوليد الكهربائي.

واعتبر مغردون أن ذلك سببا كافيا لتأجيل الامتحانات مع ظروف انتشار فيروس كورونا، بحسب ما قالوا.