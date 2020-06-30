استئناف تجربة عالمية على عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

واتخذت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قرارها، برغم أن تجربة بريطانية أخرى أظهرت أن العقار ليس مفيدا في علاج المرضى المصابين بالفعل بكوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك في التجربة نحو 40 ألفا من العاملين بالرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين للخطر على مستوى العالم وتقودها وحدة ماهيدول-أوكسفورد لأبحاث الطب الاستوائي بجامعة أكسفورد وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مارس/ آذار إن عقار هيدروكسي كلوروكين قد يحدث فارقا كبيرا وأعلن بعدها أنه يتناوله حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه لا يوجد تأكيد لفعاليته أو سلامته.

وبعد ذلك ألغت الإدارة التصريح باستخدام الدواء في حالات الطوارئ بعد أن أظهرت تجارب عدم فعاليته.

لكن نيكولاس وايت الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي يشارك في قيادة التجربة قال إن الدراسات التي أجريت على الدواء كوسيلة لمنع الإصابة بالمرض لم تظهر بعد نتائج حاسمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو/ أيار الماضي تعليق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد بشكل "مؤقت".

وقالت المنظمة إنها اتخذت قرارها بعد نشر دراسة في مجلة "ذا لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وحللت الدراسة معلومات تعود إلى نحو 96 ألف مريض أصيبوا بفيروس "سارس-كوف-2″(فيروس كورونا المستجد) ونقلوا إلى 671 مستشفى بين 20 ديسمبر/كانون الأول و14 أبريل/نيسان 2020 وتوفوا فيها أو خرجوا منها.