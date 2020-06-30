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سياسة

إنجاز طبي عالمي في قطر.. إجراء 4 جراحات قلب مفتوح لمرضى كورونا (فيديو)

الدكتور عبدالعزيز الخليفي
الدكتور عبدالعزيز الخليفي
30/6/2020

وفي لقاء خاص مع البروفيسير الدكتور عبد العزيز الخليفي استشاري جراحة القلب بمستشفى حمد مع برنامج الحكيم، خص االخليفي البرنامج بصور لأربع عمليات قلب مفتوح لمرضى كوفيد-١٩ في هذا الشهر.

وقال الخليفي إن هذه النوعية من العمليات لم تجر من قبل في أي مكان في العالم، باستثناء حالة واحدة في كرواتيا توفيت بعد إجراء العملية، وتم اكتشاف إصابة المريض بفيروس كورونا بعد إجراء العملية.

وأضاف الخليفي إن المرضى الذين خضعوا لجراحات القلب المفتوح كان منهم ثلاث رجال في الخمسينات من العمر كانوا يعانون من أمراض في الشرايين وآلام في الصدر، والرابع في الثلاثينات من العمر وكان يعاني من تمزق في الشريان الأمهري، وكانوا جميعا مصابين بفيروس كورونا.

وحول الصعوبات التي واجهت الفريق الطبي لإجراء مثل هذه الجراحات قال الخليفي إن منها عدم وجود معلومات كافية عن مرض كوفيد- 19 وكذلك الموازنة بين خطورة مرض القلب الذي لا يحتمل التأخير في العلاج لأنه يؤدي إلى الوفاة.

وحول الأهمية العلمية لهذا الحدث الأول عالميا قال الخليفي إن هناك تعاونا مع فريق علم الفيروسات في جامعة قطر لإعداد بروتوكول حول العمليات التي أجريت سيتم نشرها في كبرى الدوريات الطبية العالمية.

وسجلت وزارة الصحة القطرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 982 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، وشفاء 1394 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين في قطر إلى 81564 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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