ملقى أمام مستشفى.. مسن مصري أصيب بكورونا يشعل مواقع التواصل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن ينام على الأرض أمام مستشفى صدر العمرانية، التابع لمحافظة الجيزة (في نطاق القاهرة الكبرى)، في حين رفض المستشفى استقباله.

وقال النشطاء إن سيارة الإسعاف ألقت بالمسن بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) على الأرض، وأن المستشفى رفضت دخوله بدعوى أن المستشفى كامل العدد ولا توجد أسرَّة.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد زارت مطلع الشهر الماضي مستشفى صدر العمرانية، فضلًا عن حميات امبابة، وصدر امبابة"، ضمن استراتيجية تجهيز هذه المستشفيات وتأهيلها؛ لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إنها وفرت 35 ألف سرير لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وشكك مغردون في صحة هذه الأرقام.

خلال جولتها الميدانية بـ 5 مستشفيات لمتابعة سير العمل … وزيرة الصحة: توفير 35 ألف سرير بالمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ..#فيروس_كورونا pic.twitter.com/TbPVidF3yP — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 2, 2020

يذكر أن مشهد ترك المصابين أمام بوابات المستشفيات قد تكرر في أماكن مختلفة؛ ففي شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية (في نطاق القاهرة الكبرى) قضى مسن بعد رفض المستشفى استقباله، ولم تُجدِ محاولات ابنه، وفي النهاية مات الرجل وصرخ ابنه قائلًا "أبويا مات".

المنظومة الصحيه تقع أمام عيوننا. مستشفي شبرا الخيمه ترفض إستقبال مريض الكورونا والنتيجه عويل الإبن البار: " أبويا مات" رحمك الله يا مصري. pic.twitter.com/p2xoKnvM1a — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 28, 2020

وفي شبين القناطر، التابعة للقليوبية أيضًا، تداول ناشطون مطلع الشهر الماضي، أنباء عن أن مريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

مش لاقي كلام بجد يتقال اتجردو من إنسانيتهم ومن رحمةبعضنا للبعض واصبحنا ف زمان القوي يأكل الضعيف والغلبان مهان والفقير مالوش ثمن

دى مريضة دخلت مستشفى شبين القناطر بغيبوبة كبدية واخدت عدوى الكورونا م المستشفى واجهزتها الملوثة ومسئول الاسعاف مش عاوز يشيلها و لا التمريض 👇 pic.twitter.com/iRsZbV1Xeh — المﻻك الحزين (@Lido8080) May 6, 2020

وفي السياق، حددت وزارة الصحة "تسعيرة" دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات الخاصة، وتتراوح تكلفة اليوم الواحد ما بين 1500 جنيه وصولًا إلى 3000 جنيه.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري يتحدث عن التسعيرة الجديدة بالمستشفيات الخاصة

وتساءل مغردون حول مناسبة هذه الأسعار للمواطن المصري محدود الدخل، لا سيَّما في ظل الظروف الراهنة، والتي تقدم فيها الحكومات تسهيلات وخدمات مجانية لمواطنيها، في حين تأتي "تسعيرة" الصحة المصرية لتزيد أعباء المواطن.

رغم الأسعار الغالية دي هنوصل لمرحلة ان المستشفيات الخاصة هتتملي بمصابين #كورونا و مش هيبقى فيها مكان و كل ده بسبب استهتار #السيسي و حكومته من الأول و تأخره في عمل الإجراءات و رفضه ل #الحظر_الكلي يارب سلم

يارب سلم #كورونا_مصر #نزول_3ث_انتحار pic.twitter.com/u5mbbNI2mJ — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) June 2, 2020

تخيل ان الحكومة عاملة تسعيرة اليوم الواحد في المستشفى الخاص في غرفة العناية تصل ال ١٠ آلاف جنيه لمرضى فيروس كورونا والمستشفيات الخاصة كمان مش عاجبها السعر

انا كمصري لو عندي حكومة محترمة كانت أمرت بضم المستشفيات الخاصة للقطاع العام لحين انتهاء ازمة كورونا

ولكن رجال الأعمال أقوى pic.twitter.com/LWFaGnjlaQ — 𝔻𝕆ℕ ℂ𝕆ℝ𝕃𝔼𝕆ℕ𝔼 🇵🇪🇵🇪🇪🇬 (@ahmedelseb3i) June 3, 2020

https://twitter.com/Sma41015744/status/1267879103153274881?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 27 ألفًا و536 شخصًا في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألفٌ و52 مصابًا، في حين تعافى 6 آلاف و827 حالة، حتى الآن.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 6827 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. https://t.co/eChDVMQafG#فيروس_كورونا pic.twitter.com/gNyIi89PaT — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 2, 2020

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 6 ملايين و514 ألفًا و253 شخصًا، وأودى بحياة 384 ألفًا و643 مصابًا، بينما تعافى 3 ملايين و101 ألفًا و55 شخصًا، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

ملقاه أمام مستشفى.. مصرية مصابة بكورونا تشعل غضب منصات التواصل

جدل على مواقع التواصل بعد "تسعير" الصحة المصرية فاتورة علاج كورونا

"أبويا مات".. صرخات مصري توفي والده أمام المستشفى (فيديو)

مصريون يواجهون كورونا "وحدهم" والنظام يهاجم الأطباء (فيديو)

برلمانية مصرية: المنظومة الصحية متهالكة وعجزت عن إنقاذ مصابين بكورونا (فيديو)

استغاثات من قرية مصرية موبوءة بكورونا.. ومستشفى بلا أطباء (فيديو)

مصر.. "الصحة" تحمل أطباء المنيرة مسؤولية وفاة زميلهم وليد يحيى

استغاثات المصريين تتوالى.. هل بدأ القطاع الصحي في الانهيار؟ (فيديو)