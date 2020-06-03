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سياسة

ملقى أمام مستشفى.. مسن مصري أصيب بكورونا يشعل مواقع التواصل (فيديو)

3/6/2020

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن ينام على الأرض أمام مستشفى صدر العمرانية، التابع لمحافظة الجيزة (في نطاق القاهرة الكبرى)، في حين رفض المستشفى استقباله.

وقال النشطاء إن سيارة الإسعاف ألقت بالمسن بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) على الأرض، وأن المستشفى رفضت دخوله بدعوى أن المستشفى كامل العدد ولا توجد أسرَّة.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد  زارت مطلع الشهر الماضي مستشفى صدر العمرانية، فضلًا عن حميات امبابة، وصدر امبابة"، ضمن استراتيجية تجهيز هذه المستشفيات وتأهيلها؛ لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إنها وفرت 35 ألف سرير لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وشكك مغردون في صحة هذه الأرقام.

يذكر أن مشهد ترك المصابين أمام بوابات المستشفيات قد تكرر في أماكن مختلفة؛ ففي شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية (في نطاق القاهرة الكبرى) قضى مسن بعد رفض المستشفى استقباله، ولم تُجدِ محاولات ابنه، وفي النهاية مات الرجل وصرخ ابنه قائلًا "أبويا مات". 

وفي شبين القناطر، التابعة للقليوبية أيضًا، تداول ناشطون مطلع الشهر الماضي، أنباء عن أن مريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وفي السياق، حددت وزارة الصحة "تسعيرة" دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات الخاصة، وتتراوح تكلفة اليوم الواحد ما بين 1500 جنيه وصولًا إلى 3000 جنيه.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري يتحدث عن التسعيرة الجديدة بالمستشفيات الخاصة

وتساءل مغردون حول مناسبة هذه الأسعار للمواطن المصري محدود الدخل، لا سيَّما في ظل الظروف الراهنة، والتي تقدم فيها الحكومات تسهيلات وخدمات مجانية لمواطنيها، في حين تأتي "تسعيرة" الصحة المصرية لتزيد أعباء المواطن.

https://twitter.com/Sma41015744/status/1267879103153274881?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 27 ألفًا و536 شخصًا في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألفٌ و52 مصابًا، في حين تعافى 6 آلاف و827 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 6 ملايين و514 ألفًا و253 شخصًا، وأودى بحياة 384 ألفًا و643 مصابًا، بينما تعافى 3 ملايين و101 ألفًا و55 شخصًا، حتى اللحظة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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