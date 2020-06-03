مظاهرات في هيوستن الأمريكية من على ظهر الخيول (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة، مقاطع مصورة لمجموعات من المتظاهرين، وهم يمتطون الأحصنة في مدينة هوستن بولاية تكساس (جنوبي أمريكا).

وتجمّع بعض المتظاهرين على تبة في إحدى الحدائق، ومن على ظهر الأحصنة تبادلوا التحية مع بقية المحتجين.

A group of about 50 trail riders has arrived, with at least one man wearing a “Black Cowboys Matter” shirt. pic.twitter.com/9tKdUpMhSR — Jasper Scherer (@jaspscherer) June 2, 2020

Cheers rose up from the crowd as these dudes rolled up. Clip-clip-clip-clop. pic.twitter.com/x1h8UpmyQy — Mike Hixenbaugh (@Mike_Hixenbaugh) June 2, 2020

God I love Houston. An urban trail riding club, Nonstop Riders, has just rolled up to the downtown protest. Here’s Marcus Johnson of Houston’s Fifth award, fist raised in the air. “We’re here representing for all our black brothers and sisters.” pic.twitter.com/ybfKCo0jCV — Mike Hixenbaugh (@Mike_Hixenbaugh) June 2, 2020

يأتي ذلك في ظل التظاهرات المُستمرة بعد حادثة مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية قبل أسبوع.

وقضى فلويد تحت ركبة أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد 8 دقائق من ضغط الشرطي ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد، ما أثار سخطًا شعبيًا واسعًا، وأعقبه مظاهرات في مدن أمريكية عدة، واندلاع أعمال شغب.

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