مظاهرات في هيوستن الأمريكية من على ظهر الخيول (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة، مقاطع مصورة لمجموعات من المتظاهرين، وهم يمتطون الأحصنة في مدينة هوستن بولاية تكساس (جنوبي أمريكا).

وتجمّع بعض المتظاهرين على تبة في إحدى الحدائق، ومن على ظهر الأحصنة تبادلوا التحية مع بقية المحتجين.

A group of about 50 trail riders has arrived, with at least one man wearing a “Black Cowboys Matter” shirt. pic.twitter.com/9tKdUpMhSR

Cheers rose up from the crowd as these dudes rolled up. Clip-clip-clip-clop. pic.twitter.com/x1h8UpmyQy

God I love Houston. An urban trail riding club, Nonstop Riders, has just rolled up to the downtown protest. Here’s Marcus Johnson of Houston’s Fifth award, fist raised in the air. “We’re here representing for all our black brothers and sisters.” pic.twitter.com/ybfKCo0jCV

— Mike Hixenbaugh (@Mike_Hixenbaugh) June 2, 2020