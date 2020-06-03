محامية كويتية تردّ على الإساءة للمصريين والوافدين (فيديو)

نشرت محامية كويتية مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع تويتر، لتعبر عن رفضها الشديد للتصريحات التي أطلقها بعض الكويتيين بشأن المصريين والوافدين مؤخرا، والتي اعتبرتها عنصرية ومسيئة.

وقالت المحامية الكويتية مريم الخرافي "عندما رأيت الفيديوهات التي نشرت من فترة، شعرت أن هذا الكلام العنصري والسيء موجّه لي"، موضحة أن أغلب الشعب الكويتي رفض هذه المقاطع وشن هجوما كبيرا على الأشخاص الذين تكلموا بهذه الطريقة.

رسالة لإخواننا المصريين والوافدين داخل دولة الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/wiK9l1ipcs — أ. مريم الخرافي (@M_AlKharafi_) June 1, 2020

وأكدت مريم الخرافي أن هؤلاء الأشخاص لا يعبرّون عن الشعب الكويتي، وإنما يعسكون تربيتهم وأخلاقهم وليس أخلاق الكويتيين، وقدّمت المحامية اعتذارها للمصريين وكل من أسيء إليهم.

وأضافت أن الجالية المصرية يشكلون نسبة كبيرة من تعداد السكان داخل دولة الكويت، ومنهم المدرسون، والمستشارون، والأطباء، والمهندسون، والعمالة وغيرهم ونكن لهم جميعا كل الاحترام والتقدير.

رسالة محترمة من محامية كويتية محترمة للشعب المصرى https://t.co/k9eJ7RDLiN — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) June 2, 2020

وختمت مريم الخرافي المقطع قائلة إنها تتأسف وتعتذر بالنيابة عمن أساء إلى الجالية المصرية، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بحق هؤلاء الأشخاص.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته المحامية صدى واسعاً بالكويت، وأكد كثير من الكويتيين أن ما حدث لا يعكس صورة الشعب الكويتي.

رجاحة ورزانة وثقل القتاه الكويتيه تمثله المحاميه مريم الخرافي وهذا ماتعودنا وتربينا عليه نحن ابناء الخليج العربي ف كل دعواتي لك بالتوفيق ابنتي الفاضله ومما لاشك فيه ان من تجاوز على ابناء مصر كنانة الله لايمثلنا ونحن نعلم منهم ومن يكونون . شكرا لك ابنتي مريم . آلمويهي https://t.co/36WDNrzKtA — ألمويهي (@woo1231233ii) June 2, 2020

وتأتي تصريحات المحامية، رداً على فيديو نشرته الكويتية ريم الشمري، مؤخراً، أساءت فيه للمصريين، وأيدها بعض الكويتيين فيه.

ولاقى فيديو ريم الشمري جدلاً كبيراً واستياءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بمعاقبتها، ووضح حد لخطاب الكراهية.

#جبهة_شعب_مصر

تتوالى الاعتذارات من الكويت لمصر، ونشعر ان بعض حق المصريين قد عاد إليهم،وأن يد

الكويت الحانية تحاول أن تشفي

الجرح الذي سببه بعض الموتورين والعملاء https://t.co/RW5l3xHsFq — fatma attia11 (@fatmaattia11) June 2, 2020

الناس اللي بتقول الكوايته وحشين وعنصريين انا بقالي سنه في الكويت مقابلتش شخص واحد سىء معظمهم الحقيقه زى الأخت مريم 🌹💙 https://t.co/9ZYW0eSO7Y — Ahmed Elعamly (@Ahmed_el3amly) June 1, 2020

الاصيل وابن الاصول تربيته بتعبر عنه

تسلمي بنت الاصول🌺🌺🌺 https://t.co/0iv40zkUiK — Emmy Saber (@SaberEmmy) June 2, 2020

نعلم ان الشعب الكويتي الشقيق ودوله الكويت الشقيقه لا يمثلهم هؤلاء الاشخاص وان هؤلاء الاشخاص غرضهم الفتنه والضغينه بين الشعبين والدولتين https://t.co/hVB7U6CyTw — Yasseinhussein (@Yasseinhussein2) June 2, 2020

تحية كبيره للشعب الكويتي الحر الأصيل

اللي يستنكر أفعال حظي #ريم_الشمري حظك جابك مع ناس مبتسكتش على اللي يجي عليهم 🇪🇬 https://t.co/fB6kslEDrt — Ahmed taia Mohammed& أحمد طايع محمد (@Ahmed_taia1991) June 2, 2020

إلى السلطات الكويتية

إلى إدارة تويتر

هذا خطاب كراهية تام الأركان

للحرية في الكويت ضريبتها لكن الدول المحترمة التي وضعت الحرية وضعت قوانين تحاسب من ينتهك ويعتدي

أرجو من المتابعين الكويتيين التقديم ببلاغ عن هذه السيدة التي تسمي نفسها على تويتر "ريم الشمري"@MOInformation @Twitter pic.twitter.com/yt7EqbW4n2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 28, 2020

ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لايعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق ، لايكفون عن التطاول علي شعب مصر العظيم وقيادته ، البعض يعايرنا ويتطاول علي بلدنا ويتهجم علي قيادتنا وحكومة الكويت صامته ، والخارجيه المصريه صامته ، نحن — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

أزمة كورونا أسقطت الأقنعه .. بينت قد ايش البعض فيه عنصريه وتعالي .. فجأه يجيك انسان هو أصلا مانفع بلده مايبي المقيم والوافد ..اللي أصلا هو بدونه مايقدر يسوي شي خافوا الله كلنا أوادم وكلنا لنا حق نعيش … والخير والرزق تراه من ربي على أي أرض وأي بلد ..#ريم_الشمري — د.شعاع الحصان 🐎 (@shuaa_fahad) May 29, 2020

https://twitter.com/saleh_alnasaar/status/1266503256500568064?ref_src=twsrc%5Etfw