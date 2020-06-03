لحظة بلحظة، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 2 يونيو/حزيران

حتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من ستة ملايين و445 ألفا، توفي منهم أكثر من 381 ألفا، بينما تعافى ما يربو على مليونين و949 ألفا، بحسب وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الثلاثاء، 2 يونيو/حزيران: –

الصحة المصرية: تسجيل: 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1052.

مصر: 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 247 حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27536.

الصحة العراقية تعلن أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 519 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7387.

العراق: تسجيل 20 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 235.

رئيس وزراء اليمن: نواجه فيروس كورونا ونمتلك فقط 150 جهاز تنفس على المستوى الوطني.

وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 24 وفاة و1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1484 مصابا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة القطرية تعلن تعافي 2599 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 1826 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

الإمارات تعلن تعافي 388 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 18726.

الإمارات تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 269.

سلطنة عمان تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 210 حالات عن اليوم السابق.

الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 6 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات 667 والإصابات 9626.

فرنسا تعلن تسجيل 107 حالات وفاة بارتفاع 76 حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28833.

بريطانيا تعلن تسجيل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 213 حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39369.

إسبانيا تعلن عدم تسجيل وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي ليستقر إجمالي الوفيات عند 27127.

إيطاليا تعلن تسجيل 55 وفاة بفيروس كورونا و318 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33530 والإصابات 233515.