كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتجاوز عدد المصابين

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم، وفقا لإحصاء أعده موقع (وورلد ميترز) المتتبع للجائحة حتى الساعة 0030 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا من انتشار كورونا مسجلة أكثر من 108 آلاف وفاة ونحو مليون و881 ألف إصابة.

البرازيل الأكثر تضررا

وبتجاوز عتبة الوفيات الثلاثين ألفا في البرازيل، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أمريكا اللاتينية بينما تعيد إيطاليا، إحدى الدول الأوربية الأكثر تضررا، الأربعاء فتح حدودها مع انحسار الوباء.

وسجلت البرازيل الدولة العملاقة في أمريكا اللاتينية، الثلاثاء رقما قياسيا جديدا في العدد اليومي للوفيات مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 من أصل عدد الإصابات بالفيروس البالغ عددها 555 ألفا و383.

وبهذه الأرقام التي يرى العلماء أنها أقل بكثير من العدد الفعلي، باتت البرازيل تسجل رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا وبريطانيا وإيطاليا.

مصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج في مشفى بالبرازيل

زيادة أعداد المصابين في الهند

وفي الهند أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تجاوز 200 ألف، وأن ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات في البلاد قفز بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207615.

وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن، وهناك ست دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، سجلت عددا أكبر من الحالات، كما أن معدل الوفيات في الهند منخفض نسبيا.

لكن الإصابات في الهند آخذة في الارتفاع فيما أنهت السلطات تدابير صارمة للعزل العام فرضتها على السكان البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة في مارس/ آذار.

وقد أدى الإغلاق إلى توقف عجلة الاقتصاد وترك عشرات الآلاف بلا عمل.

ويقول مسؤولو الصحة إنه مع استئناف خدمات القطارات والحافلات يعود العمال الوافدون من بؤر تفشي الفيروس في مومباي ودلهي إلى منازلهم في المناطق النائية حيث بدأت معدلات العدوى في الارتفاع.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر مبى الحكومة- 3 يونيو/رويترز

جونسون يتولى مسؤولية إدارة أزمة كورونا

في بريطانيا قال إدوارد أرجار وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتولى الإشراف على إدارة جائحة فيروس كورونا وكان يؤدي دوما هذا الدور.

جاء ذلك بعد تقرير يشير إلى أن جونسون بدأ يتولى إدارة الأزمة، فقد قالت صحيفة تليغراف إن جونسون يستعيد إدارة الأزمة مع إجراء تغيير كبير يقضي بوجود لجنتين تتخذان القرارات المتعلقة بتحرك الحكومة.

وقال أرجار لشبكة سكاي نيوز ردا على سؤاله عن التقرير "رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس الوزراء يدير الحكومة.. رئيس الوزراء هو المسؤول دوما".

وعندما سُئل عن نظام تتبع المصابين بمرض كوفيد-19 قال "وصلنا الآن إلى مستوى تعقب الآلاف بنجاح، ونعمل مع سلطة الإحصاءات حتى توافق على العملية للتأكد من أنهم يقبلونها ويعتبرونها محل ثقة".