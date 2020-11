قيدوه ورشوه بالفلفل.. شرطة نيويورك تقمع عضو كونغرس أثناء الاحتجاجات (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تداولا واسعا لعدد من المقاطع التي تظهر جانبًا من الاشتباكات بين المحتجين على مقتل جورج فلويد، وبين رجال الشرطة في عدد من الولايات.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة تعامل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات واستخدام القوة المُفرطة ضد المُحتجين سواء بإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع مع قنابل الفلفل وصولاً للرصاص المطاطي.

والتقط أحد المحتجين مقطع فيديو يظهر تعرض عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة نيويورك، السناتور زيلنور ميري، للاعتداء من قبل الشرطة إذ جرى تقييده إلى جانب رش الفلفل على وجهه.

Mad respect for @zellnor4ny @SenatorMyrie who was just arrested at the #BLM #GeorgeFloyd protest at the #BarclaysCenter. Footage sent to me by a friend who recognized him & caught it on film. She said he had milk on his face/ had been pepper sprayed. #AbolishThePolice pic.twitter.com/z147cL7CEA — Katy Cecen CNM, RNC-NIC 🍎 (@brooklyn_grows) May 30, 2020

New York state senator Zellnor Myrie.

Pepper sprayed.

By New York police. pic.twitter.com/ugHKYQyAM0 — ian bremmer (@ianbremmer) June 1, 2020

كما أظهر مقطع آخر تحليق طائرة هليكوبتر عسكرية على ارتفاع قريب من المحتجين، وتوجيه أضواء الليزر على أعينهم وذلك بالقرب من البيت الأبيض.

The military is using black hawk helicopters to dispersd in DC right now flying lower than building height of 12 stories pic.twitter.com/RMa9LIh8t4 — Anna (@anabananaaaah) June 2, 2020

أيضًا، ظهر مجموعة من المحتجين وهم يرفعون علم فلسطين خلال الاحتجاجات، وآخرون يقومون بحماية متاجر حتى لا تنهب.

Funny how one bad protester labels the whole movement, but a few bad cops are never supposed to represent all cops. #DictatorTrump #WashingtonDCProtest pic.twitter.com/PYjShYHOWW — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 2, 2020

وسجلت مشاهد لرجال شرطة في مدينة نيويورك تضامنهم مع المحتجين وذلك بالجلوس على رُكبهم وبعث رسائل طمأنة.

The #NYPD’s highest ranking uniformed officer @NYPDChiefofDept Monahan takes a knee, passionately talks with protesters and hugs them. @NY1 pic.twitter.com/OunQsgKWRn — Dean Meminger (@DeanMeminger) June 2, 2020

The highest-ranking uniformed member of the NYPD took a knee to show his support for protesters at Washington Square Park. pic.twitter.com/CnJi8bHeFd — KATC TV3 (@KATCTV3) June 2, 2020

وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.

وكشف النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ النقاب عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعاطيه مع الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على مقتل فلويد، وإصداره أوامر إلى الضباط الفدراليين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين قبالة البيت الأبيض.

Vine St. Expressway, Philly.

THEY ARE LITERALLY TRAPPED. pic.twitter.com/1uV8ydoXF4 — ROME (@bbcease) June 1, 2020

يأتي ذلك بينما دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في العاصمة واشنطن تزامنا مع استمرار الاحتجاجات أمام البيت الأبيض. وكان ترمب هدد بنشر الجيش لوقف الاضطرابات.

وتأتي إجراءات حظر التجوال في أكثر من 40 مدينة والانتشار الأمني بمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968، وانتشر الحرس الوطني آنذاك في 23 ولاية وفي العاصمة واشنطن.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها نقلت وحدات من الجيش إلى منطقة واشنطن كإجراء احترازي لدعم عمليات السلطات المدنية، وذلك بعد ساعات من إعلانها أنها لا تحبذ استدعاء الجيش لمواجهة التحركات المدنية، وأن مسؤوليات القوات هي حماية الأرواح والممتلكات.

كما أكدت الوزارة أن 67 ألفا من عناصر الحرس الوطني ينتشرون في الولايات الأمريكية، وهو العدد الأكبر منذ فترة.

SHOCKING: to see members of the media also taking direct, *intentional* punches and swings from police as they cleared the streets of protesters outside the White House. #protest #Washington #WashingtonDCProtest #PictureOfTheDay pic.twitter.com/7zR154O6Jg — Scott Thuman (@ScottThuman) June 1, 2020

وهاجم المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية جوزيف بايدن، الرئيسَ ترمب على طريقة إدارته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، وقال إن ترمب جزء من المشكلة ولا يمثل حلا.

واحتج عدد من الأشخاص على زيارة الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا مزار القديس يوحنا بولس الثاني الوطني في واشنطن صباحا، ورفع المحتجون لافتات تؤكد على أهمية حياة السود.

https://twitter.com/hiilaalcc/status/1267651013781192704?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان كبير أساقفة الكنيسة مايكل كاري ممن انتقدوا استخدام ترامب تلك الكنيسة التاريخية لالتقاط الصور، وكتب على موقع تويتر "لقد استخدم مبنى كنسيا والإنجيل المقدس لأغراض سياسية حزبية".

Here is another video from last night's #GeorgeFloydProtest in front of the Arkansas State Capitol. It appears the kneeling protesters were hit with non-lethal weapons at close range by Arkansas State Police. The person who took the footage wishes to remain anonymous. #ARNews pic.twitter.com/vCXYY4vowJ — Shelby Rose (@KATVShelby) June 1, 2020