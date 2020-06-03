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سياسة

شاهد: دخول قوات حكومة الوفاق مطار طرابلس الدولي

3/6/2020

نشر المتحدث باسم الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني، عبد المالك مدني، مقاطع فيديو تظهر قوات حكومة الوفاق من داخل مطار طرابلس الدولي.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثِّق وصول قوات الحكومة المعترف بها دوليًا إلى مقر الأرصاد، في استمرار تقدمها ومحاولات سيطرتها على المطار.

ويقع المطار ضمن منطقة سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل أن يعلن المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، صباح اليوم بدء محاولات سيطرة قوات الوفاق على المطار.

وناشدت قوات الوفاق المواطنين بعدم العودة إلى منازلهم مؤقتًا؛ لتفادي الألغام التي رزعتها مليشيات حفتر، وحفاظًا على سلامة المواطنين، على أن تتولى قوات الوفاق الوطني تأمين عودتهم.

كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت سيطرة عدد من عناصر قوات حكومة الوفاق على عدد من آليات قالوا "إنها تابعة لقوات حفتر"، وذلك بمعسكر النبكة، بمنطقة خلة بن عون جنوب طرابلس.

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1268204249579692032?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1268205232045068290?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1268206766069886976?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن مطار طرابلس قد توقّف عن العمل منذ 2014 على خلفية المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس ومحيطها، وكذلك الاضطرابات الأمنية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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