شاهد: دخول قوات حكومة الوفاق مطار طرابلس الدولي

نشر المتحدث باسم الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني، عبد المالك مدني، مقاطع فيديو تظهر قوات حكومة الوفاق من داخل مطار طرابلس الدولي.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثِّق وصول قوات الحكومة المعترف بها دوليًا إلى مقر الأرصاد، في استمرار تقدمها ومحاولات سيطرتها على المطار.

ويقع المطار ضمن منطقة سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل أن يعلن المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، صباح اليوم بدء محاولات سيطرة قوات الوفاق على المطار.

المتحدث باسم الجيش الليبي – عقيد طيار محمد قنونو نُعلن رسمياً بداية معركة #تحرير_المطار تعليماتنا لقواتنا بالتقدم و مطاردة فلول ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة داخل مطار طرابلس قواتنا نجحت قبل يومين في احكام الطوق حول مطار طرابلس تمهيداً لتحريره و بسط سيطرة الدولة عليه — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 3, 2020

المتحدث باسم الجيش الليبي – عقيد طيار محمد قنونو سلاح الجو نفّذ منذ انطلاق العمليات صباح اليوم و حتى الان 10 ضربات قتالية استهدفت اليات و عناصر

ميليشيات حفتر الارهابية في مطار طرابلس و قصر بن غشير و وادي الربيع و القويعة #عاصفة_السلام#العدوان_على_طرابلس #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/hXbe2YnizI — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 3, 2020

وناشدت قوات الوفاق المواطنين بعدم العودة إلى منازلهم مؤقتًا؛ لتفادي الألغام التي رزعتها مليشيات حفتر، وحفاظًا على سلامة المواطنين، على أن تتولى قوات الوفاق الوطني تأمين عودتهم.

يُهيب المركز الليبي للاعمال المتعلقة بالالغام و مخلفات الحروب بوزارة الدفاع للاخوة المواطنين عدم المبادرة بالعودة الى منازلهم من اجل الحفاظ على سلامتهم من خطر الالغام و فسح المجال لفرق العمل لتأمين العودة الامنة لاخقاً و عدم الانجرار وراء الدعوات التي تشجع على العودة حالياً pic.twitter.com/aIoeFWqvhu — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 3, 2020

كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت سيطرة عدد من عناصر قوات حكومة الوفاق على عدد من آليات قالوا "إنها تابعة لقوات حفتر"، وذلك بمعسكر النبكة، بمنطقة خلة بن عون جنوب طرابلس.

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1268204249579692032?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1268205232045068290?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1268206766069886976?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن مطار طرابلس قد توقّف عن العمل منذ 2014 على خلفية المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس ومحيطها، وكذلك الاضطرابات الأمنية.

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