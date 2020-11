"حياة الفلسطينيين مهمة".. حملة إلكترونية تتصاعد منذ مقتل فلويد

أطلق مغردون حملة إلكترونية تحت وسم "حياة الفلسطينيين مهمة" بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الأفريقية وما أعقبه من مظاهرات حول العالم وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك مغردون فلسطينيون وآخرون من جنسيات مختلفة صورا و مقاطع فيديو للتذكير بأن ما يتعرض له الأمريكيون من ذوي البشرة السوداء من عنصرية و قتل وغيرهما يتعرض له الفلسطينييون بشكل شبه يومي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق رفع المطالبون بالعدالة والمساواة لجميع الأعراق والجنسيات الأعلام الفلسطينية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا خلال الاحتجاجات المستمرة بالولايات المتحدة منذ ثمانية أيام بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده.

Two men murdered by the police & structural racism – George Floyd murdered by US police & Eyad Al Hallaq, a Palestinian with autism murdered by Israeli police.

If you condemn one but justify the other, you’re the problem. #blacklivesmatter#palestinianlivesmatter

By @ThePIPD pic.twitter.com/4lOE8UHI7I

— Joseph Willits (@josephwillits) May 31, 2020