"حياة الفلسطينيين مهمة".. حملة إلكترونية تتصاعد منذ مقتل فلويد

أطلق مغردون حملة إلكترونية تحت وسم "حياة الفلسطينيين مهمة" بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الأفريقية وما أعقبه من مظاهرات حول العالم وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك مغردون فلسطينيون وآخرون من جنسيات مختلفة صورا و مقاطع فيديو للتذكير بأن ما يتعرض له الأمريكيون من ذوي البشرة السوداء من عنصرية و قتل وغيرهما يتعرض له الفلسطينييون بشكل شبه يومي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق رفع المطالبون بالعدالة والمساواة لجميع الأعراق والجنسيات الأعلام الفلسطينية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا خلال الاحتجاجات المستمرة بالولايات المتحدة منذ ثمانية أيام بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده.

Two men murdered by the police & structural racism – George Floyd murdered by US police & Eyad Al Hallaq, a Palestinian with autism murdered by Israeli police. If you condemn one but justify the other, you’re the problem. #blacklivesmatter#palestinianlivesmatter

By @ThePIPD pic.twitter.com/4lOE8UHI7I — Joseph Willits (@josephwillits) May 31, 2020

وقال المغردون إن الحادثتين متطابقتين فكلاهما حصل بسبب العنف الشرطي والعنصرية المؤسسية، ولا يجوز التعاطف مع أحدهما دون الآخر.

ونشر مغردون صورا تظهر شبه تطابق بين تعامل أفراد الجيش الإسرائيلي يوميا مع الفلسطينيين، وقارنوها بتعامل الشرطة الأمريكية مع بعض المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية، وقالوا إنه نفس النهج ونفس العنصرية.

Two Country Similar system

Raise your voice for them too.#PalestinianLivesMatter #BlackLivesMatter pic.twitter.com/kquYdO8mTo — Zahid Siddique (@ZahidSiddique_) June 2, 2020

وعبر فلسطينيون عن تضامنهم مع قضية جورج فلويد من خلال رسم جداريات له على جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، والتي نشرها الناشطون.

Solidarity from Palestine to Minneapolis, George Floyd is remembered. Beautiful mural on the Apartheid Wall in the WestBank#BlackLivesMatter#PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/sQ7f3EdVqa — Dearbháil ⭕ (@DearbhailNR) June 2, 2020

https://twitter.com/jannamahmoud3/status/1267489411991851009?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تعبر عما يعانيه الفلسطينيون كشعب منذ سنوات عديدة من تعامل عنصري يومي، وتطابق مطالبهم بالعدل والمساواة مع يدافع عنه الكثيرون في أمريكا وحول العالم الآن، قائلين إنهم يواجهون عدوا واحدا وهو: العنصرية العنيفة الممنهجة.

Palestinians and U.S. citizens are currently fighting the same enemy, as they are protesting violent systematic #racism in their countries#PalestinianLivesMatter #BlackLivesMatter pic.twitter.com/A3JDpMsE4L — teleSUR English (@telesurenglish) June 2, 2020

https://twitter.com/Ruba8514/status/1267486597651537921?ref_src=twsrc%5Etfw