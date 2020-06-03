جنوب السودان تنفي منح مصر قاعدة عسكرية قرب إثيوبيا

نفى جنوب السودان، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، منح مصر قاعدة عسكرية في منطقة باجاك بولاية أعالي النيل بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.

ونقلت صحيفة "ذا ناشونال كارير" -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- البيان عن وزارة خارجية جنوب السودان، والذي ينفي رسميًا السماح لمصر ببناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.

وكان تلفزيون جوبا، قد قال إن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك.

ونقل موقع التلفزيون عن مسؤول عسكري، لم يسمه، قوله إن جنوب السودان ستمنح مصر قاعدة عسكرية، وستضم هذه نحو 250 جنديًا مصريًا، ما يعكس استعدادًا واضحًا لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء إثيوبيا سدًا ضخمًا، في حين تعارض مصر شروط تنفيذه.

وأضاف السؤول نفسه: "وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين، الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم".

لكن مسؤولًا عسكريًا رفيعا كان قد سبق ونفى في تصريح للصحيفة ، ما نقله (تلفزيون جوبا) بشأن موافقة جنوب السودان على طلب مصري ببناء قاعدة عسكرية في بلاده.

ونقلت "ذا ناشونال كارير" عن مصدر عسكري آخر قوله: "لدينا اتفاقية دفاع مع إثيوبيا، لا يمكن انتهاكها، لا سيّما وأن إثيوبيا أسهمت في بناء بلدنا".

وبدأت إثيوبيا في عام 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد على كل من مصر والسودان.

وتخشى مصر خصوصا أن يؤثر ملء خزان السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تؤكد إثيوبيا أنها لا تسعى للإضرار بمصالح مصر.

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