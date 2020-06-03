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سياسة

جدل على مواقع التواصل بعد "تسعير" الصحة المصرية فاتورة علاج كورونا

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
3/6/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الحكومة المصرية تسعيرة العلاج من فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) في المستشفيات الخاصة.

وأكد النشطاء أن التسعيرة لا تزال في مستوى الطبقة الفوق المتوسطة، وأنه لا مكان فيها للمواطن العادي بأي حال.

https://twitter.com/MR_Tamer_T/status/1267858153204572161?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان الإعلام المصري قد شن حملة هجوم على المستشفيات الخاصة بسبب المغالاة في أسعارها، والتي قد تصل إلى 30 ألف جنيه في اليوم حسب قولهم، لتضع وزارة الصحة تسعيرة جديدة وملزمة لهذه المستشفيات.

وزارة الصحة تضع تسعيرة لعلاج مرضى فيروس كورونا في الغرف الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة

وتساءل عدد من الإعلاميين المصريين عن واقعية الأرقام التي طرحتها الوزارة، وهل تتوافق مع دخل المواطن المصري أو الظروف الحالية.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري يتحدث عن التسعيرة الجديدة بالمستشفيات الخاصة

 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 27 ألفًا و536 شخصًا في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألفٌ و52 مصابًا، في حين تعافى 6 آلاف و827 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 6 ملايين و486 ألفًا و929 شخصًا، وأودى بحياة 383 ألفًا و178 مصابًا، بينما تعافى 3 ملايين و90 ألفًا و734 شخصًا، حتى اللحظة.

المصدر : خدمة سند
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