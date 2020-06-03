جدل على مواقع التواصل بعد "تسعير" الصحة المصرية فاتورة علاج كورونا

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الحكومة المصرية تسعيرة العلاج من فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) في المستشفيات الخاصة.

وأكد النشطاء أن التسعيرة لا تزال في مستوى الطبقة الفوق المتوسطة، وأنه لا مكان فيها للمواطن العادي بأي حال.

يعنى ايه دلوقتى المستشفيات الخاصة هتعالج كورونا باسعار خيالية زى ما بيقولوه دلوقتى مع وائل الابراشى ازاى فى الازمة يحصل ده وازاى الحكومة لا تجبر المستشفيات الخاصة ان تقوم بواجبها بسعر رمزى يعنى مفيش فايدة

هو لازم المتاجرة حتى فى الموت الحكومة ساكتة ليه على كدة — nermeen mohamed (@ewis_dr11) June 2, 2020

بعد الإعلان عن تسعيرة المستشفيات الخاصة لاستقبال حالات كورونا انتظروا المفاجئة الكبري هديه للشعب

ان شاء الله القوات المسلحة المصرية الباسلة سوف تعلن عن افتتاح مستشفياتها للشعب وبأسعار مناسبة — رحال في زمن العجائب (@kmyzan) June 2, 2020

https://twitter.com/MR_Tamer_T/status/1267858153204572161?ref_src=twsrc%5Etfw

"لاللإنسانية"

في ظل الظروف والأزمة التي نعيشهاوجائحة كورونا التي تستوجب تكاتف وتعاون وتراحم الجميع بعيداعن التربح ، مازال أصحاب المستشفيات الخاصة والاستثمارية في إصرار على ارقام فلكية مقابل العلاج؛؛ الأمر يستوجب قرار حاسم ؛ — أبو عمار حمادة موسي (@zEnP5ezLEAcmw61) June 3, 2020

الأسعار اللى أقرتها وزارة الصحة لعلاج كورونا بالمستشفيات الخاصة عادلة و أقدر أقول كمان بضمير مستريح أنها بها نسبة ربح معقولة و دة مش تخمين منى و لكن عن دراية و خبرة أكتر من 35 سنة فى هذا المجال .. مش عارف لية المستشفيات الخاصة معترضة ؟ — DR/Ashraf Ali 💎💉💊💯🇪🇬 (@starwar51) June 3, 2020

رغم الأسعار الغالية دي هنوصل لمرحلة ان المستشفيات الخاصة هتتملي بمصابين #كورونا و مش هيبقى فيها مكان و كل ده بسبب استهتار #السيسي و حكومته من الأول و تأخره في عمل الإجراءات و رفضه ل #الحظر_الكلي يارب سلم

يارب سلم #كورونا_مصر #نزول_3ث_انتحار pic.twitter.com/u5mbbNI2mJ — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) June 2, 2020

وكان الإعلام المصري قد شن حملة هجوم على المستشفيات الخاصة بسبب المغالاة في أسعارها، والتي قد تصل إلى 30 ألف جنيه في اليوم حسب قولهم، لتضع وزارة الصحة تسعيرة جديدة وملزمة لهذه المستشفيات.

وزارة الصحة تضع تسعيرة لعلاج مرضى فيروس كورونا في الغرف الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة

وتساءل عدد من الإعلاميين المصريين عن واقعية الأرقام التي طرحتها الوزارة، وهل تتوافق مع دخل المواطن المصري أو الظروف الحالية.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري يتحدث عن التسعيرة الجديدة بالمستشفيات الخاصة

#يحدث_في_مصر| آخر تطورات تكلفة علاج مرضى كورونا داخل المستشفيات الخاصة#MBCMASR pic.twitter.com/W6Gb3A948Y — MBC مصر (@mbcmasr) June 2, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 27 ألفًا و536 شخصًا في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألفٌ و52 مصابًا، في حين تعافى 6 آلاف و827 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 6 ملايين و486 ألفًا و929 شخصًا، وأودى بحياة 383 ألفًا و178 مصابًا، بينما تعافى 3 ملايين و90 ألفًا و734 شخصًا، حتى اللحظة.