بطائرة إسعاف.. تركيا تجلي عائلة مصابة بكورونا من مصر (صور)

حطت، أمس الثلاثاء، طائرة إسعاف تركية في ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، قادمة من مصر، تحمل على متنها عائلة قادر بيتشار التركية، المصابة بفيروس كورونا.

وقال حسن بيتشار، شقيق قادر بيتشار في تصريح للصحفيين، إن وزارة الصحة خصصت طائرة إسعاف لجلب عائلة شقيقه، استجابة لطلبهم".

وإثر وصولها نُقلت عائلة بيتشار إلى المستشفى الحكومي بتكيرداغ لتلقي العلاج.

وعبر بيتشار عن شكره وامتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزراء الأتراك على استجابتهم للطلب وتمكين عائلة شقيقه من العودة وتلقي العلاج إثر إصابتهم بالفيروس.

وإثر نداء استغاثة قامت به عائلة بيتشار في مقطع فيديو على يوتيوب، لقى تفاعلا كبيرا، استجابت أنقرة وخصصت طائرة إسعاف لها.

والإثنين، نقلت طائرة إسعاف تركية مواطنا مصابا بفيروس كورونا، من روسيا إلى ولاية أضنة جنوبي البلاد، في حادثة تكررت أكثر من مرة، منذ تفشي وباء كورونا.

وتقدم وزارة الصحة التركية خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من 3 طائرات إلى جانب 17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية.

ومنذ ذلك التاريخ، أسعفت الوزارة أكثر من 33 ألف مريض بواسطة المروحيات وأكثر من 14 ألف مريض بواسطة الطائرات، بينهم 752 من خارج البلاد.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا 165 ألف و555 حالة، توفي منهم 4585 وتعافى نحو 130 ألفًا. وعالميًا تخطى عدد المتعافين عدد المصابين لأول مرة منذ ظهور الوباء الذي أصاب نحو 6 ملايين ونصف المليون شخص.