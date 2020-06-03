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سياسة|السودان

باحث سوداني لقناة إسرائيلية: نريد التطبيع مجتمعيا وشعبيا (فيديو)

باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد يدعو إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل
باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد يدعو إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل
3/6/2020

دعا باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل، وذلك خلال لقاء مع مراسل تلفزيوني إسرائيلي.

وكشف مراسل الشؤون العربية للقناة "11" الإسرائيلية، أن لقاءً جرى مع خبير الاجتماع السوداني، حول كورونا والزواج والمجتمع، لكنه فجّر عاصفة بدعوته للتطبيع المجتمعي بين الشعوب.

باحث سوداني يدعو إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

 

ووفق فيديو اللقاء، فإن الباحث السوداني قال: "نتمنى ألا تقف العلاقة على مستوى البرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني) ونتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، بل تمتد إلى علاقات بين المجتمع المدني السوداني والإسرائيلي".

وتطلّع الباحث السوداني إلى "أن تقلّ الفجوة بينهما (المجتمع المدني في السودان وإسرائيل)؛ للتبادل والتعامل ليس فقط على مستوى القادة، نرحب بأي خطوة من أجل السلام".

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن دعوة الباحث السوداني، تأتي بعد لقاء قناة كان الإسرائيلية مع الصحفي الكويتي عبد العزيز القناعي، نهاية الشهر الماضي، ودعا القناعي في اللقاء إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتروّج إسرائيل أخيرا لعلاقات تطبيعية مع عدد من الدول العربية تشمل السعودية والإمارات والبحرين والسودان، لا سيَّما بعد لقاء البرهان ونتنياهو مطلع فبراير/شباط الماضي.

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