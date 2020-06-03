باحث سوداني لقناة إسرائيلية: نريد التطبيع مجتمعيا وشعبيا (فيديو)

دعا باحث علم الاجتماع السوداني خضر حواد إلى التطبيع المجتمعي والشعبي مع إسرائيل، وذلك خلال لقاء مع مراسل تلفزيوني إسرائيلي.

وكشف مراسل الشؤون العربية للقناة "11" الإسرائيلية، أن لقاءً جرى مع خبير الاجتماع السوداني، حول كورونا والزواج والمجتمع، لكنه فجّر عاصفة بدعوته للتطبيع المجتمعي بين الشعوب.

باحث سوداني يدعو إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

ووفق فيديو اللقاء، فإن الباحث السوداني قال: "نتمنى ألا تقف العلاقة على مستوى البرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني) ونتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، بل تمتد إلى علاقات بين المجتمع المدني السوداني والإسرائيلي".

وتطلّع الباحث السوداني إلى "أن تقلّ الفجوة بينهما (المجتمع المدني في السودان وإسرائيل)؛ للتبادل والتعامل ليس فقط على مستوى القادة، نرحب بأي خطوة من أجل السلام".

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن دعوة الباحث السوداني، تأتي بعد لقاء قناة كان الإسرائيلية مع الصحفي الكويتي عبد العزيز القناعي، نهاية الشهر الماضي، ودعا القناعي في اللقاء إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المدعو عبدالعزيز القناعي يظهر في مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية..! للعلم منذ فتره قصيره خرج من السجن بسبب تهمه ازدراء للدين الاسلامي اعتقد اشتاق للسجن مره اخرى

https://t.co/YgrTObRFWd — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) May 27, 2020

@UInhebrewالكاتب الكويتي عبد العزيز القناعي في مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية: "جائحة كورونا هي فرصة أيضاً للتعاون الطبي واستغلال الفرص الطبية في معرفة التكنولوجيا الإسرائيلية"@kaisos1987 @kann_news pic.twitter.com/NEpCz8smW2 — ed.erez77@gmail.com (@EErez77) May 28, 2020

إذا كيف تكون تلك المقابلة، التلفزيونة مع قناة إسرائيلية (كان) لكاتب يفترض ان يكون

(كويتي الجنسية)، والأدهى والامر

يتكلم عن (التعاون في ظل جائحة كورونا)

والإستفادة من التجربة الإسرائيلية السؤال ماالذي يمثلة الرفض المطلق لدولة الكويت، امام سلوكيات من هذة الفئة؟ ٢#كاتب_كويتي pic.twitter.com/sZxRRctSqS — جلوي محمد بن رتيبان #من_اول_سطر (@Mn_Awl_96r) May 26, 2020

قناة "كان" الإسرائيلية تلتقي بالكاتب الكويتي عبدالعزيز القناعي الذي طالب بالتعاون الطبي مع #إسرائيل! | #أول pic.twitter.com/eMrAPNWxQU — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 26, 2020

طالبت الأخ وزير الداخلية بالتحقق من انتهاك أحد المواطنين – نمتنع عن نشر اسمه لعدم تحقيق هوسه بالشهرة! – لتشريعات حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.#لا_للتطبيع #كويتيين_ضد_التطبيع #معا_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/8eXpgS8eV9 — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) May 27, 2020

وتروّج إسرائيل أخيرا لعلاقات تطبيعية مع عدد من الدول العربية تشمل السعودية والإمارات والبحرين والسودان، لا سيَّما بعد لقاء البرهان ونتنياهو مطلع فبراير/شباط الماضي.

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

يؤمن رئيس الوزراء نتنياهو بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي. يريد البرهان إخراج دولته من العزلة — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 3, 2020

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