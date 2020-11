بأشعة الليزر.. مروحيات عسكرية تشارك في قمع المحتجين قرب البيت الأبيض (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، تحليق مروحية عسكرية أمريكية، على ارتفاع قريب من المحتجين على مقتل جورج فلويد، وتوجيه أضواء الليزر على أعينهم، وذلك بالقرب من البيت الأبيض في اشنطن.

والتقط محتجون المقاطع أثناء محاولة الطائرة الهليكوبتر العسكرية، تفرقة المتظاهرين من المكان، بينما يلوّح المحتجون لقائد المروحية بأنهم سلميون وطالبوه بالكف عن إيذائهم بأشعة الليزر.

The military is using black hawk helicopters to dispersd in DC right now flying lower than building height of 12 stories pic.twitter.com/RMa9LIh8t4 — Anna (@anabananaaaah) June 2, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تداولا واسعا لعدد من المقاطع التي تظهر جانبًا من الاشتباكات بين المحتجين على مقتل جورج فلويد، وبين رجال الشرطة في عدد من الولايات.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة تعامل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات واستخدام القوة المُفرطة ضد المُحتجين سواء بإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع مع قنابل الفلفل وصولاً للرصاص المطاطي.

وأظهر مقطع مصور آخر، قيام الشرطة بإطلاق الرصاص على اثنين من المحتجين السلميين الذين وقفا في الشارع وأيديهما خلف ظهورهما، ولم يهاجما أحدًا وكانا على مسافة بعيدة من الشرطة.

وعلق مصور الفيديو قائلًا "هذا المقطع خطير.. هل يمكن لأحد أن يقول لي لماذا تم إطلاق النار على هذين المحتجين السلميين!".

والتقط أحد المحتجين مقطع فيديو يظهر تعرض عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة نيويورك، السناتور زيلنور ميري، للاعتداء من قبل الشرطة إذ جرى تقييده إلى جانب رش الفلفل على وجهه.

في المقابل، ظهر مجموعة من المحتجين وهم يرفعون علم فلسطين خلال الاحتجاجات، وآخرون يقومون بحماية متاجر حتى لا تنهب، كما سجلت مشاهد لرجال شرطة في مدينة نيويورك تضامنهم مع المحتجين وذلك بالجلوس على رُكبهم وبعث رسائل طمأنة.

Mad respect for @zellnor4ny @SenatorMyrie who was just arrested at the #BLM #GeorgeFloyd protest at the #BarclaysCenter. Footage sent to me by a friend who recognized him & caught it on film. She said he had milk on his face/ had been pepper sprayed. #AbolishThePolice pic.twitter.com/z147cL7CEA — Katy Cecen CNM, RNC-NIC 🍎 (@brooklyn_grows) May 30, 2020

وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.

وكشف النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ النقاب عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعاطيه مع الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على مقتل فلويد، وإصداره أوامر إلى الضباط الفدراليين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين قبالة البيت الأبيض.

Here is another video from last night's #GeorgeFloydProtest in front of the Arkansas State Capitol. It appears the kneeling protesters were hit with non-lethal weapons at close range by Arkansas State Police. The person who took the footage wishes to remain anonymous. #ARNews pic.twitter.com/vCXYY4vowJ — Shelby Rose (@KATVShelby) June 1, 2020

يأتي ذلك بينما دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في العاصمة واشنطن تزامنا مع استمرار الاحتجاجات أمام البيت الأبيض. وكان ترمب هدد بنشر الجيش لوقف الاضطرابات.

وتأتي إجراءات حظر التجوال في أكثر من 40 مدينة والانتشار الأمني بمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968، وانتشر الحرس الوطني آنذاك في 23 ولاية وفي العاصمة واشنطن.

