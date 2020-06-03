البث الحي
سياسة

بأشعة الليزر.. مروحيات عسكرية تشارك في قمع المحتجين قرب البيت الأبيض (فيديو)

المروحيات العسكرية الأمريكية تشارك في قمع المحتجين على مقتل فلويد
المروحيات العسكرية الأمريكية تشارك في قمع المحتجين على مقتل فلويد
3/6/2020

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، تحليق مروحية عسكرية أمريكية، على ارتفاع قريب من المحتجين على مقتل جورج فلويد، وتوجيه أضواء الليزر على أعينهم، وذلك بالقرب من البيت الأبيض في اشنطن.

والتقط محتجون المقاطع أثناء محاولة الطائرة الهليكوبتر العسكرية، تفرقة المتظاهرين من المكان، بينما يلوّح المحتجون لقائد المروحية بأنهم سلميون وطالبوه بالكف عن إيذائهم بأشعة الليزر.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تداولا واسعا لعدد من المقاطع التي تظهر جانبًا من الاشتباكات بين المحتجين على مقتل جورج فلويد، وبين رجال الشرطة في عدد من الولايات.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة تعامل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات واستخدام القوة المُفرطة ضد المُحتجين سواء بإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع مع قنابل الفلفل وصولاً للرصاص المطاطي.

وأظهر مقطع مصور آخر، قيام الشرطة بإطلاق الرصاص على اثنين من المحتجين السلميين الذين وقفا في الشارع وأيديهما خلف ظهورهما، ولم يهاجما أحدًا وكانا على مسافة بعيدة من الشرطة.

وعلق مصور الفيديو قائلًا "هذا المقطع خطير.. هل يمكن لأحد أن يقول لي لماذا تم إطلاق النار على هذين المحتجين السلميين!".

https://twitter.com/hiilaalcc/status/1267651013781192704?ref_src=twsrc%5Etfw

والتقط أحد المحتجين مقطع فيديو يظهر تعرض عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة نيويورك، السناتور زيلنور ميري، للاعتداء من قبل الشرطة إذ جرى تقييده إلى جانب رش الفلفل على وجهه.

في المقابل، ظهر مجموعة من المحتجين وهم يرفعون علم فلسطين خلال الاحتجاجات، وآخرون يقومون بحماية متاجر حتى لا تنهب، كما سجلت مشاهد لرجال شرطة في مدينة نيويورك تضامنهم مع المحتجين وذلك بالجلوس على رُكبهم وبعث رسائل طمأنة.

وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.

وكشف النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ النقاب عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعاطيه مع الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على مقتل فلويد، وإصداره أوامر إلى الضباط الفدراليين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين قبالة البيت الأبيض.

يأتي ذلك بينما دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في العاصمة واشنطن تزامنا مع استمرار الاحتجاجات أمام البيت الأبيض. وكان ترمب هدد بنشر الجيش لوقف الاضطرابات.

وتأتي إجراءات حظر التجوال في أكثر من 40 مدينة والانتشار الأمني بمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968، وانتشر الحرس الوطني آنذاك في 23 ولاية وفي العاصمة واشنطن.

اقرأ أيضًا:

قيدوه ورشوه بالفلفل.. شرطة نيويورك تقمع عضو كونغرس أثناء الاحتجاجات (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)