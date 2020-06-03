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سياسة|ليبيا

الوفاق تدعو سكان ضواحي طرابلس لعدم العودة لمنازلهم خوفا من ألغام حفتر

مسجد مدمر قرب مطار طرابلس
مسجد مدمر قرب مطار طرابلس
3/6/2020

دعت وزارة الدفاع الليبية المواطنين إلى عدم العودة إلى منازلهم في المناطق المحيطة بطرابلس، من أجل الحفاظ على سلامتهم من خطر الألغام التي زرعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المركز الإعلامي لقوات بركان الغضب إن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بوزارة الدفاع يدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي تشجع على العودة حاليا.

وقالت وكالة الأناضول إن عشرات العائلات النازحة بدأت العودة في وقت سابق الأربعاء إلى مناطق جنوبي طرابلس، عقب استعادتها من قوات حفتر وتطهيرها من الألغام.

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن الأمن المركزي في بلدية "أبو سليم" سمح بعودة النازحين إلى منطقة "الهضبة" التابعة لها إداريا بعد أكثر من عام على النزوح.

وتجمعت عشرات الأسر النازحة عند النقاط التي حددها الأمن المركزي من أجل الدخول إلى أحياء "الهضبة" لتفقد منازلهم التي غادروها قبل عام.

وحذر الأمن المركزي من الاقتراب من الأحياء غير المعلن عنها لكون عملية تطهيرها من الألغام لم تنته بعد.

واستعادت قوات الوفاق منطقة الهضبة من قوات حفتر وقامت بتطهيرها من الألغام.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها الأربعاء إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر زرعت ألغاما أرضية مضادة للأفراد وفخاخا متفجرة أثناء انسحابها من العاصمة طرابلس في أواخر مايو/ أيار 2020.

وأكدت المنظمة أن استخدام "الألغام الأرضية المحظورة دوليا أمر مرفوض، وعلى الأطراف المتقاتلة في طرابلس الكفّ عن استخدامها والشروع في إزالتها لتجنب إلحاق المزيد من الأذى بحياة الأشخاص وأطرافهم".

المصدر : الأناضول + خدمة سند
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