السودان.. دعوة للمحاسبة ومطالبات بلجنة دولية في ذكرى مجزرة القيادة العامة

جددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في حين طالب أهالي الضحايا بلجنة دولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان – قوي يوب سن- بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران 2019.

وقالت سن" قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان".

وأضافت" نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

واعتبرت أن تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة.

وأكدت سن التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية.

وبعد عام على سقوط عشرات القتلى في هجوم على محتجين سودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، يتمسك أهالي الضحايا بأمل كشف مرتكبي العملية، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي لمحاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.

وقال -كشة عبد السلام كشة- هو والد عبد السلام الذي كان في الخامسة والعشرين من عمره عندما قتل في عملية نفذها رجال يرتدون زيا عسكريا في الثالث من يونيو/حزيران العام الماضي، لفرانس برس "نطالب بلجنة تحقيق دولية لضمان حقّ الشهداء".

وكان آلاف المعتصمين يتجمعون أمام مقر قيادة الجيش منذ أسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديموقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.

وفي ذلك اليوم، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلا بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات، بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصا.

شكلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من يونيو/حزيران 2019، لكن اللجنة لم تعلن نتائج عملها بعد.

وعند مدخل منزل عائلة كشة الذي يبعد حوالى خمسمئة متر عن مقر قيادة الجيش ووزارة الدفاع، علّقت صورة لعبد السلام، ويقول الوالد" نحن نرفض هذه اللجنة".

ويتذكر مثل هذا اليوم من العام الماضي قائلا "أسرعت إلى مكان الاعتصام بعد أن تلقيت اتصالات هاتفية عدة قالت لي إن ابني قد مات".

وعثر على ابنه في وقت لاحق وقد أصيب برصاصات عدة في أنحاء جسده، وتقول آمنه بحيري، والدة عبد السلام" لن نعفي عمّن أهدر دم الشهداء ولن نتنازل عن حقهم".

There must be full accountability for the events of 3 June if the revolutionary values of freedom, peace and justice are to have true meaning. Allah yarham hum.

— Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) June 3, 2020