إصابة أسرة نجم الكرة المصري أحمد فتحي بكورونا ووفاة شقيقة مغامر شهير

أعلنت زوجة قائد المنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتحي، إصابتها وابنتيهما بكورونا، بينما ساد الحزن والغضب منصات التواصل بعد وفاة شقيقة المتسلق والمغامر المصري عمر سمرة بعد رفض علاجها.

وأكدت نورا إسماعيل، زوجة نجم فريق الأهلي السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي أحمد فتحي، عبر منشور على فيسبوك، إصابتها هي وابنتيهما بفيروس كورونا، قائلة "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

بينما يخضع فتحي للعزل المنزلي بعد أن جاءت أول نتيجة لفحصه سلبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وفور انتشار الخبر تصدر وسمًا باسم اللاعب الشهير (#احمد_فتحي) قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر في مصر، وتفاعل العديد من المغردين والشخصيات الرياضية مع الخبر متمنيين لهم الشفاء العاجل والعودة إلى حياتهم الطبيعية قريبًا.

اسأل الله العظيم ان يمن بالشفاء على زوجة الكابتن احمد فتحي و بناته بعد تأكد اصابتهم بالكورونا و ربنا يحفظ الجميع ،اسألكم الدعاء @AhmedFathi pic.twitter.com/2I0VMiu78K — Essam El-Hadary (@ElHadary) June 3, 2020

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

كل الأمنيات بالشفاء العاجل لأسرة الاخ والصديق الحبيب كابتن أحمد فتحي — Ahmed Hassan احمد حسن (@AhmedHassan) June 3, 2020

الف سلامه على المدام والبنات ان شاء لله خير باذن الله @AhmedFathi pic.twitter.com/1ZsEOoPTCk — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) June 3, 2020

الف سلامه علي أولاد وزوجه احمد فتحي من الكورونا ..ربنا يشفيهم ويحفظهم ويحفظ اهلنا جميعا يا رب — Wael Gomaa (@WaelGomaa) June 3, 2020

دعواتكم بالشفاء وتمام العافيه لزوجه احمد فتحي واولاده صديقي واخويا اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما 🙏❤️ pic.twitter.com/J6jdp2Er4C — Ahmed Adel (@ahmedadel) June 3, 2020

وفاة شقيقة عمر سمرة

وسادت حالة من الحزن والغضب بسبب وفاة شقيقة المتسلق والمغامر المصري عمر سمرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا ورفض علاجها لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عمر في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فيسبوك إنه لم يتمكن من العثور على سرير لعلاجها وإنه تم إبلاغهم، إنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنها يفضل أن تتلقى العلاج في المنزل.

عمر قال في تدوينته إنه لا يعرف إذا كان المستشفى سينقذ حياتها ولكن كان من الممكن أن تحصل على رعاية أفضل وتلقيها للعلاج والدواء بطريقة أيسر وأسرع، مطالبًا بتخصيص عدد من الأسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتقد عمر سمرة من يتكسبون من وراء منع الأدوية وتعطيش السوق ورافضي استقبال المرضى إلا بعد مضاعفة الأسعار، ورفض أي توجه لفتح المطارات أو التعامل باستخفاف مع انتشار الفيروس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع ما كتبه عمر بحزن وصدمة، مؤكدين إن ما حدث غير إنساني، وتجاهل لقيمة عمر سمرة.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

متاجهله بلاوى كتير بس موضوع اخت عمر سمره دا حزين لآبعد حد ، عمر سمره اصلا بحسه شخصيه فيها اللى مكفيها ربنا يجازيه على صبره خير — ضُحىَ (@_dohamohamed) June 2, 2020

ده بقى مش يضاف إلى ملف الهجرة أي إلى أسباب الدفع إلى هجرة المصري… لا ده ملف الهجرة نفسه… بتعاقبوا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي جالهم كورونا بمنعهم من المستشفيات؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! ليه ياربي كده؟؟؟؟#عمر_سمرة pic.twitter.com/ET8dLIVap5 — Sawsan Bashier سوسن بشير (@SawsanBashier) June 2, 2020

عمر سمرة منزل قصة وفاة اخته بالكوڤيد 19 ، قصة حزينة و مؤلمة بجد قبل يومين من وفاتها مافيش مستشفى وافقت تاخدها و قالولهم ان ذوي الاحتياجات الخاصة بتعالجوا في البيت ، ربنا يصبرهم يا رب و يرحمها pic.twitter.com/GCrZ8cCzeF — Chimera아말♏️ (@EgyPandora) June 2, 2020

https://twitter.com/1kholy/status/1267902436804644869?ref_src=twsrc%5Etfw

اخت عمر سمرة اتصابت بفيروس كورونا ملقوش ولا سرير واحد فى اى مستشفى ليها و كمان كونها من ذوى الاحتياجات الخاصة كان مبرر لرفضها من اى مستشفى مستعدة تديلهم سرير بأضعاف سعره وفى الآخر توفت بحالتها المتأخرة من المرض. pic.twitter.com/bdNEK2fwpR — osama fathi zitoon✨ (@Zitoon_) June 2, 2020

اخت عمر سمرة جالها كورونا و المستشفى رفضت تديلها اولية العلاج عشان هي (ذوي احتياجات خاصة)

وماتت!!!!

مين هيتعالج قبل مين؟ غفير قبل الوزير؟

كبار سن؟ اطفال ولا شباب؟ احتياجات خاصة؟

مين اللايحة هتختار انه يتعالج ومين تختاره يموت؟

لو سمحتم حافظوا على نفسكم وعلى اللي حواليكم.. — khaled 🕴🏻 (@ItaliKh) June 2, 2020