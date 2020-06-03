إدانات لاعتقال رئيس "منبر السلام العادل" الطيب مصطفى بالسودان

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام السلطات السودانية باعتقال الصحفي السوداني الطيب مصطفى بعد نشره مقالات تنتقد ممارسات لجنة إزالة التمكين التابعة للمجلس الانتقالي.

وأكدت المنظمة في بيان، أنها خطوة تعكس رغبة المجلس في السيطرة على البلاد عبر الاستبداد وقمع حرية الرأي والتعبير.

وأوضحت المنظمة أن الكاتب الصحفي الطيب مصطفى، رئيس حزب "منبر السلام العادل" اعتقل مساء الأول من يونيو/حزيران على خلفية نشره انتقادا لأعضاء لجنة إزالة التمكين التابعة للمجلس السيادي الانتقالي في السودان، متهما إياها باستغلال نفوذها في تحقيق أغراض شخصية.

ولفتت المنظمة إلى أن اعتقال الطيب مصطفى لا يعد الأول من نوعه، إذ سبقه الكثير من حملات الاعتقال للصحفيين والنشطاء على خلفية آرائهم المعارضة والناقدة لممارسات المجلس السيادي الانتقالي.

وأكدت المنظمة أن عمليات الاعتقال التعسفي، هي ممارسات قمعية تناقض أهداف الثورة السودانية، وتدفع البلاد للدخول إلى نفق مظلم، محذرة من أن يتم استغلال مؤسسات الدولة في تصفية الحسابات، وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير التي لأجلها قامت الثورة السودانية.

وطالبت المنظمة المجتمع المدني في السودان والقوى الحية فيه إلى التصدي لكل أشكال القمع ومحاولات عسكرة الدولة والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية آرائهم ومعارضتهم السلمية.

بيان أسرة الطيب مصطفى

من ناحية أخرى قالت أسرة الطيب مصطفى، الذي اعتقل في الخرطوم أمس، إنه تم القبض عليه بعد نشره مقالا انتقد فيه أداء لجنة إزالة التمكين من خلال تناوله مسلك عضو اللجنة صلاح مناع وتجاوزاته السياسية.

وأوضحت بالقول "تم القبض ليلا على الأستاذ الصحفي المعروف الطيب مصطفي بعد نشره مقالا انتقد فيه أداء ما يسمى بلجنة إزالة التمكين من خلال تناوله مسلك عضو اللجنة -صلاح مناع- وتجاوزاته السياسية الآن وتعاملاته المالية مع رموز النظام السابق".

وأضافت الأسرة" والمقال من الشهرة بمكان بحيث اطلع عليه البعيد والقريب، هو بلاغ نشر تم التحري فيه مع كاتبه وبعد اكتمال التحريات أصدر وكيل النيابة قرارا بإطلاق سراح المشكو ضده بالضمانة العادية".

وأضافت" إلا أن الشاكي وللعجب هو نفسه ضابط الشرطة الذي رفض تنفيذ قرار وكيل النيابة بحجة أن هناك بلاغات أخرى في الطريق، ودون الرجوع لوكيل النيابة، وهي بلاغات غير موجودة وكيدية".

وقالت" هنالك تجاوزات كثيره في هذا البلاغ ومكايدات سنملكها للنائب العام ووزير الداخلية والرأي العام، والله المستعان على ما يصفون".

اعتقال الطيب مصطفى

واعتقلت قوة من الشرطة السودانية، رئيس حزب "منبر السلام العادل" الطيب مصطفى وأودعته حراسة قسم الخرطوم الشمالي رهن التحقيق في بلاغات مدونة ضده.

ونقل مراسل الجزيرة عن أسرة الطيب مصطفى قولها، إن الشرطة قامت باعتقاله مساء الإثنين وأودع أحد أقسام الشرطة بمنطقة المقرن وسط الخرطوم.

ويأتي ذلك على خلفية انتقادات كان صوبها الطيب مصطفى للجنة تفكيك النظام المعزول عبر عدد من المقالات الصحفية واتهم فيها اللجنة وخص أحد الأعضاء بالهجوم واتهمه بالفساد.

وكان الطيب مصطفى -خال الرئيس المخلوع عمر البشير- قد انتقد في مقاله الصحفي لجنة إزالة التمكين واتهم عضو اللجنة صلاح مناع، الذي ينتمي إلى حزب الأمة القومي بالفساد.

وهاجم الطيب مصطفى في مقال مطول، كتبه قبل يومين، لجنة إزالة التمكين وخاصة عضو اللجنة ، صلاح مناع الذي ينتمي إلى حزب الأمة القومي، واصفا إياه بالرويبضة وبالفساد.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن النيابة قد حررت بلاغات، في مواجهة الطيب مصطفى، وفق مواد القانون الجنائي ( القذف وإشانة السمعة ومحاولة تقويض النظام الدستوري).