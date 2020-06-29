5.5 مليون شخص يتعافون من كورونا حول العالم

وسجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة شفاء بمليون و88 ألفا و393، والبرازيل 715 ألفاً و906، وروسيا 399 ألفاً و87، ثم الهند 321 ألفا و774.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، ظهر الفيروس بمدينة ووهان الصينية، لينتشر لاحقا في أكثر من 200 بلد.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد الإصابات حول العالم 10 ملايين و196 ألفاً، توفي منهم أكثر من 503 آلاف.

وفيما يلي تطورات الفيروس في أنحاء العالم الأحد 28 يونيو/حزيران

مصر تسجل 1265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65188.

مصر تسجل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2789.

الصحة التركية تسجل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1356 إصابة بانخفاض 16 حالة عن أمس وتعافي 1413.

مصريون يؤدون الصلاة في مسجد الحسين بالقاهرة بعد فتح المساجد