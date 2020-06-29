5.5 مليون شخص يتعافون من كورونا حول العالم

وسجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة شفاء بمليون و88 ألفا و393، والبرازيل 715 ألفاً و906، وروسيا 399 ألفاً و87، ثم الهند 321 ألفا و774.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، ظهر الفيروس بمدينة ووهان الصينية، لينتشر لاحقا في أكثر من 200 بلد.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد الإصابات حول العالم 10 ملايين و196 ألفاً، توفي منهم أكثر من 503 آلاف.
وفيما يلي تطورات الفيروس في أنحاء العالم الأحد 28 يونيو/حزيران
- مصر تسجل 1265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65188.
- مصر تسجل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2789.
- الصحة التركية تسجل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1356 إصابة بانخفاض 16 حالة عن أمس وتعافي 1413.
- الإمارات تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا و437 إصابة بارتفاع 50 حالة عن أمس وتعافي 577 حالة.
- هيئة الطيران المدني بالإمارات تعلق استقبال ركاب الرحلات القادمة من باكستان اعتبارا من الغد لحين إنشاء مختبر لفحوصات كورونا.
- الصحة الجزائرية تسجل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ ظهور الوباء ليرتفع إجمالي المصابين إلى 13273.
- بريطانيا تسجل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 64 حالة عن أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 43550.
- وزارة الصحة البحرينية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 82.
- وزارة الصحة العراقية تسجل 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 71 إصابة عن الأمس إضافة إلى 96 وفاة.
- وزارة الصحة السعودية تسجل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 62 إصابة عن الأمس إضافة إلى 40 وفاة.
- وزارة الصحة القطرية تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 129 إصابة عن الأمس إضافة إلى تعافي 1477.
- وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 137 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة المغربية تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11986.
- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 33 إصابة عن الأمس وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 222669.
- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 19 وفاة عن الأمس.
- الصحة العمانية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163 وشفاء 837 من المصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 21200.
- الولايات المتحدة تسجل 33160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و629 ألفا و697.
- البرازيل تسجل 7128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و323 ألفا و69.
- روسيا تسجل 6791 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 634 ألفا و473.
- الهند تسجل 19620 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و197.
- بريطانيا تسجل 901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 311 ألفا و151.
- إسبانيا تسجل 301 حالة إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 295 ألفا و850.
- إيطاليا تسجل 174 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240 ألفا و310.
- ألمانيا تسجل 175 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 194 ألفا و864.