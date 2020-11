وثيقة إماراتية تحذر أمريكا من مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا

وأضافت أن الوثيقة، التي وصلت إلى القناة التركية عبر البريد الإلكتروني، عبارة عن رسالة وجهها سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبي، إلى بعض المسؤولين الأمريكيين.

كما تدعو الوثيقة واشنطن إلى المساعدة في التصدي لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الأناضول إنه تم تسليم رسالة العتيبي إلى المسؤولين الأمريكيين من خلال هاجر العواد، مديرة الشؤون التشريعية السابقة في سفارة الإمارات بواشنطن، والموظفة في شركة الضغط "أكين غامب" والتي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني في 22 من يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت الرسالة: "ما لم يتم التحقق من ممارسات تركيا في ليبيا، فالوضع قد يتحول بسهولة من السيئ إلى الأسوأ".

وأضافت الرسالة أن "تركيا واصلت محاولات الاستفزاز قرب سرت، غرب طرابلس، ونشرت سفنا بحرية قبالة الساحل".

وذكرت الرسالة أن "ما تقوم به (تركيا) يتم بشكل متعمد لحث مصر على الدخول (إلى ليبيا) وفي الوقت الحالي، مصر تدرس ذلك بجدية".

وأضافت "ما يمكن حدوثه بعد ذلك، هو مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا، وإذا كان هناك من يعتقد أن ليبيا في حالة فوضى الآن، فذلك (أي وقوع المواجهة) سيجعلها أسوأ بمئة مرة".

وقالت الأناضول إنه يبدو من فحوى الرسالة أن المسؤولين الإماراتيين يحاولون إقناع الحكومة الأمريكية، أو الجيش، بالتدخل من أجل سلامة مصر، بالتزامن مع الدعم التركي لحكومة الوفاق.

وفي المقابل، لم يشر العتيبي إلى الوجود الروسي أو الإماراتي الكثيف في ليبيا، وكلاهما هما الداعمان الأساسيان للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت الرسالة التي بعث بها العتيبي، من خلال العواد، أن تركيا "تتسبب في تصعيد الصراع في ليبيا وتحاول استفزاز مصر من أجل الدخول في الصراع من خلال نشر السفن البحرية قرب السواحل المصرية على البحر المتوسط".

وذيلت العواد رسالة العتيبي إلى المسؤولين الأمريكيين بالقول إن "السفير والقيادة الإماراتية معنيان جدا بالتطورات المتعلقة بليبيا. وطلب مني السفير أن أشارك الرسائل أدناه مع كل من يتابع الأوضاع في ليبيا، وأحثكم على مشاركة هذه الرسالة مع الأعضاء المعنيين على الفور".

وأضافت "لقد تطورت الأمور (في ليبيا) سريعا وهي مقلقة للغاية".

An email obtained by TRT World appears to show the United Arab Emirates has been lobbying the United States to intervene in Libya to support warlord Khalifa Haftar. Our Defence Analyst Oubai Shahbandar has more on the story pic.twitter.com/QPe0KZcnSk

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 29, 2020