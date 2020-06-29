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سياسة|السعودية

"نسخة سعودية من جهاز الكفتة".. سخرية من "دهان عجيب" مضاد للصواريخ (فيديو)

مراسل قناة العربية يتحدث عن الدهان المزعوم
مراسل قناة العربية يتحدث عن الدهان المزعوم
29/6/2020

وزعم تقرير القناة أن هذا الدهان الذي تنتجه شركة نيكوت العربية المتخصصة في صناعة الدهانات للحماية الدفاعية، تصمم موادها للتأمين ضد الخطر.

وقال المفكر محمد المختار الشنقيطي "يبدو أن السعودية أصابها داء (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، فهي تعلن عن صنع دهان تُدهن به المباني والمنشآت، وهو يقاوم الرصاص، والصواريخ، والطائرات المسيرة! فيما يشبه إعادة إنتاج لـ"جهاز الكفتة" التي ابتكره اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي لعلاج "الإيدز".

وعلق الصحفي ماجد عبد الهادي قائلا "هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باتريوت الأمريكية وأس 300 و400 الروسية".

وكان الجيش المصري قد أعلن عام 2014 عن جهاز لعلاج مرضى الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، وأكدت الهيئة الهندسية للجيش نجاح الجهاز في علاج عدد من المرضى، قبل أن تعلن تأجيل بدء علاج المرضى من الجمهور إلى أجل غير مسمى.

وأثار الإعلان وقتها سخرية واسعة، خاصة مع حديث الشخص المخترع للجهاز المزعوم، الذي قال فيه إن الجهاز سيحول الفيروس إلى كفتة يتغذى عليها المريض، واشتهر الجهاز منذ ذلك الوقت باسم "جهاز الكفتة".

وتعاني السعودية من هجمات متكررة لجماعة الحوثي اليمنية عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي وصلت إلى العمق السعودي العام الماضي، وأصابت منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في منطقة أبقيق وخريص شرقي المملكة.

وقبل أيام، شن الحوثيون هجمات جديدة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة على الرياض ومناطق أخرى بالمملكة.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال إنهم استهدفوا وزارة الدفاع السعودية ومقر الاستخبارات العسكرية وقاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وكذلك مواقع عسكرية في جازان ونجران جنوبي المملكة ضمن عملية "توازن الردع الرابعة".

وأضاف في بيان بث على التلفزيون أنهم استخدموا في الهجوم صواريخ بالستية ومجنحة (كروز) من نوع "القدس، ذو الفقار" بالإضافة إلى طائرات مسيرة من نوع "صماد 3". وتوعد المتحدث بتنفيذ عمليات أشد ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار عن اليمن، حسب قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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