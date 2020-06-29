"نسخة سعودية من جهاز الكفتة".. سخرية من "دهان عجيب" مضاد للصواريخ (فيديو)

وزعم تقرير القناة أن هذا الدهان الذي تنتجه شركة نيكوت العربية المتخصصة في صناعة الدهانات للحماية الدفاعية، تصمم موادها للتأمين ضد الخطر.

وقال المفكر محمد المختار الشنقيطي "يبدو أن السعودية أصابها داء (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، فهي تعلن عن صنع دهان تُدهن به المباني والمنشآت، وهو يقاوم الرصاص، والصواريخ، والطائرات المسيرة! فيما يشبه إعادة إنتاج لـ"جهاز الكفتة" التي ابتكره اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي لعلاج "الإيدز".

يبدو أن #السعودية أصابها داء #السيسي.. فهي تعلن عن صنع دهان تُدهن به المباني والمنشآت، وهو يقاوم الرصاص، والصواريخ، والطائرات المسيرة!! فيما يشبه إعادة إنتاج لـ"جهاز الكفتة" التي ابتكره اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي لعلاج "الإيدز"!! https://t.co/khV7m6qRIt — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 28, 2020

وعلق الصحفي ماجد عبد الهادي قائلا "هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باتريوت الأمريكية وأس 300 و400 الروسية".

دهان عجيب تنتجه الصناعات العسكرية السعودية، وتقول إنه "يحمي المباني من قصف المدافع والصواريخ"

هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باترويوت الأميركية وأس 300 و 400 الروسية.. والأهم أن صواريخ الحوثيين التي تخترق أجواء السعودية ستتحول بردا وسلاما بمجرد اقترابها من الدهان العجيب pic.twitter.com/kXMEeGRVGe — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) June 28, 2020

وكان الجيش المصري قد أعلن عام 2014 عن جهاز لعلاج مرضى الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، وأكدت الهيئة الهندسية للجيش نجاح الجهاز في علاج عدد من المرضى، قبل أن تعلن تأجيل بدء علاج المرضى من الجمهور إلى أجل غير مسمى.

وأثار الإعلان وقتها سخرية واسعة، خاصة مع حديث الشخص المخترع للجهاز المزعوم، الذي قال فيه إن الجهاز سيحول الفيروس إلى كفتة يتغذى عليها المريض، واشتهر الجهاز منذ ذلك الوقت باسم "جهاز الكفتة".

وتعاني السعودية من هجمات متكررة لجماعة الحوثي اليمنية عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي وصلت إلى العمق السعودي العام الماضي، وأصابت منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في منطقة أبقيق وخريص شرقي المملكة.

للحوثيين والايرانيين:

الآن اقذفوا ما شئتم فقد اخترعنا طلاء تصبغ به البيوت والمنشآت ضد صواريخكم ومسيراتكم.

هل نطمح لتطوير هذا الطلاء مستقبلا ليكون مضادا للعين والسحر والهياط والغباء ؟! pic.twitter.com/ToEGw4ozHv — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 29, 2020

وقبل أيام، شن الحوثيون هجمات جديدة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة على الرياض ومناطق أخرى بالمملكة.

هيئة الصناعات العسكرية #السعودية، تكشف عن إنتاج "دهان عجيب"، يحمي المباني العسكرية والحكومية والمنشآت النفطية من الصواريخ الباليستية والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة. متأثرين بأفلام كارتون !! pic.twitter.com/u63V0tT97Q — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) June 29, 2020

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال إنهم استهدفوا وزارة الدفاع السعودية ومقر الاستخبارات العسكرية وقاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وكذلك مواقع عسكرية في جازان ونجران جنوبي المملكة ضمن عملية "توازن الردع الرابعة".

وأضاف في بيان بث على التلفزيون أنهم استخدموا في الهجوم صواريخ بالستية ومجنحة (كروز) من نوع "القدس، ذو الفقار" بالإضافة إلى طائرات مسيرة من نوع "صماد 3". وتوعد المتحدث بتنفيذ عمليات أشد ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار عن اليمن، حسب قوله.