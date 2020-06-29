مصر.. حريق يودي بحياة 7 من مرضى كورونا في مستشفى للعزل (فيديو)

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق اندلع في مستشفى البدراوي، فرع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وقالت إنه نتج عن تماس كهربائي بأحد المكيفات داخل وحدة العناية المركزة، وبعدها تحول إلى حريق هائل لم يتسن احتواؤه على الفور نظرًا لسرعة الاشتعال.

وتم الدفع بقوات من الحماية المدنية من خلال 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده لأنحاء أخرى من المستشفى، كما توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لأماكن أخرى.

وأصدرت النيابة العامة 7 قرارات فيما يخص الحادث، حسبما ذكرت مواقع إخبارية مصرية، وهي كالتالي:

ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته.

– نقل جثث المتوفين من مصابي كورونا إلى مكان آخر لبيان سبب الوفاة.

– استدعاء مدير ومسئولي المستشفى لسؤالهم.

– التحفظ على ملف المستشفى بحي المنتزه أول وإحضاره إلى النيابة العامة.

– مراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى.

– استدعاء مسئولي العلاج الحر بمديرية صحة بالإسكندرية لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا.

– سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ووفق آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد المعلن الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 65188 حالة من ضمنها 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.