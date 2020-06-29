قطر تخفف قيود فيروس كورونا بعد تجاوز ذروة العدوى

وسجل البلد الذي يقطنه نحو 2.8 مليون نسمة ثاني أكبر عدد للإصابات بالفيروس بين دول الخليج الست بعد السعودية.

وأعلنت قطر رصد 693 إصابة جديدة اليوم الإثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 95106 إصابات، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 113 حالة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/1C8NxTGT4v — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 29, 2020

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد إن المطاعم ستعاود أنشطتها بطاقة استيعابية محدودة اعتبارا من أول يوليو /تموز وكذلك الشواطئ والمتنزهات.

الاربعاء القادم بدء تطبيق المرحلة الثانية للتخفيف من قيود كورونا pic.twitter.com/5VOd5Dd2CX — اكتشف قطر (@discoverqtr) June 28, 2020

وشهدت قطر، مثل دول الخليج الأخرى، تفشيا للمرض بين العمال الوافدين محدودي الدخل الذين يعيشون في مناطق مزدحمة، لكنها لم تفرض حظرا للتجوال. وقد سمحت هذا الشهر برحلات جوية خارجية وإعادة فتح بعض المساجد.

وفي المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المقررة بدءا من الأول من أغسطس/ آب ستسمح قطر باستئناف الرحلات الجوية من الدول التي يقل فيها انتشار المرض وإعادة فتح مراكز التسوق.