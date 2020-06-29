شاهد: ممثل لبناني شهير يأكل من القمامة.. ما الذي جرى؟

وتوجه أبو سليمان من خلال مقطع الفيديو إلى المشاهدين قائلاً "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، أنا آكل من القمامة ويجب أن نتعود على الأكل من القمامة، فإذا لم ننزل الى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد فترة قريبة 7 أو 8 أشهر".

"لبنان يقايض"

وفي سياق الأوضاع الاقتصادية المتردية أيضا انطلقت مجموعة عبر فيسبوك تحت اسم "لبنان يقايض"، وهي بمثابة مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعميم عملية المقايضة بين الناس، وتبادل المنافع من خلال تبادل السلع أو الخدمات.

ومن خلال المجموعة، يعرض لبنانيون مقتنياتهم الشخصية من ألبسة وأحذية وأثاث بيتي ومستلزمات وأجهزة كهربية، على أن يتم مبادلتها بحاجيات أساسية من أغذية وحليب أطفال ومياه وخضروات وفواكه.

مجموعة على موقع فيسبوك "للمقايضة" في لبنان (مواقع التواصل)

كما عرض آخرون مستلزمات بسيطة وأغراضا من البيت للتبرع، لكل من يحتاج من اللبنانيين في محاولة لإسناد بعضهم بعضا .

وقال أحد القائمين على الصفحة، يدعى حسن حسنة "إنها تهدف لإعادة التأكيد على مفهوم الصفحة غير التجاري وغير الربحي، وتأمين بدائل للناس، وتشجيع الحرفيين والمزارعين والصناعيين وكل من يقدر على إنتاج بضائع أو مقايضتها".

وجاءت تفاعلات اللبنانيين مع المجموعة ومنشوراتها بشكلٍ غاضب متأسفين على الحال الذي وصل إليه لبنان، والحاجة التي تسببت بها الأوضاع المعيشية الصعبة.

https://twitter.com/GeorgesTJ1/status/1276864988779556878?ref_src=twsrc%5Etfw

طوابير "الذل"

وفي السياق نفسه تداول نشطاء لبنانيون عبر منصات التواصل، مشاهد من طوابير المواطنين اللبنانيين أمام المخابز، منذرين بأزمة خبز في لبنان.

وأظهرت مشاهد مصورة، اصطفاف طوابير من المواطنين أمام المحال والمخابز، لشراء كميات من الخبز، برغم ارتفاع أسعارها.

الحال وصل في #لبنان من وجهة جميلة للسياحة إلى أن أصبح اللبنانيين يتدافعون ويتشابكون من أجل الحصول على الخبز، لبنان من العز والفخر إلى الذل والفقر بعد دمار #حزب_الله pic.twitter.com/O1WaxSqeA3 — محمد القاضي (@moealqadi) June 28, 2020

ووصف مغردون الطوابير المصطفة للخبز بـ"طوابير الذل"، وقالوا إن المشهد "مبكٍ ومخيف"، فيما اتهموا الطبقة السياسية الحاكمة بالمسؤولية عن الحال الذي وصل إليه المواطن اللبناني كل يوم.

وقال آخرون إن احتكار التجار ورفع الأسعار يجب أن يقابل بالمقاطعة لا بالتزاحم، وأن على الوزارات والنقابات وقف "تجويع اللبنانيين" في الوقت الذي يذهب خير البلاد لغير أهلها، وفق قولهم.

يشار إلى أن المظاهرات الاحتجاجية كانت قد انطلقت في لبنان يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

وأجبرت المظاهرات حكومة سعد الحريري على الاستقالة يوم 29 من الشهر نفسه، وطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وبقضاء مستقل.

طرابلس ام الفقير

الناس تتهافت لشراء الخبز بي ٥٠٠ ليرة

شو بحبك يا طرابلس

الله يعينك يا شعبي#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/WvuNTG6mf5 — Nadim Haydar (@nadimhaydar2) June 27, 2020

كان يسمى باريس الشرق#لبنان

– طوابير شراء الخبز……!

– من كان يصدق؟؟!

– هل هي نتيجة طبيعية لهيمنة أحزاب وتكتلات ومجاميع مسلحة مدعومة من الخارج يا ترى؟؟!

– لكن يقول لك شخص لما العجب؟!

ف الشام وبغداد والقاهرة وصنعاء وخرطوم والقدس قد سبقوه من سنين!

ف أمراء مستعمرات الخليج (حرس> pic.twitter.com/nHb26dqSvg — Natheer Al-katip (@NatheerAlkatip) June 28, 2020

#ربطة_الخبز

تعب لساننا ونحن نقول ،في ظروف معينة نعم منعنا تهريب كميات كبيرة من الخبز من المناطق الحرّة (المدفون الى كفرشيما) الى مناطق الاحتلال السوري،

قالوا عنّا ما قالوه وما زالوا،

اليوم،طوابير على الافران ولا خبز،

التهريب نفسه انما هذه المرة من لبنان بأسره الى سوريا بأسرها! pic.twitter.com/Z76dZDbN8Q — CHARBEL EID 🇱🇧 (@MECHARBELEID) June 27, 2020

هول يلي بوزعوا كرامة عالعالم، هلق بإنقطاع الخبز عم يوزعوا ربط كرامة أسمر؟ ربط كرامة أبيض؟#لبنان_ينهار — Michel Chamoun (@Michelshamoun) June 28, 2020

حسب المادة ١٠٨ من قانون حماية المستهلك: انّ ايّ تلاعب بوزن ربطة الخبز يقع تحت طائلة الحبس من ستة اشهر الى سنتين بالاضافة الى الغرامة المالية التي تصل قيمتها الى ١٥٠ مليون ليرة لبنانية#لبنان pic.twitter.com/R9t24GRWrO — zahraa (@zahraaelyoussef) June 28, 2020