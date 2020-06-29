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سياسة|باكستان

شاهد: اللحظات الأولى للهجوم على بورصة كراتشي ومقتل 7 أشخاص

جثة أحد المسلحين الذين هاجموا مبنى سوق الأوراق المالية في كراتشي
جثة أحد المسلحين الذين هاجموا مبنى سوق الأوراق المالية في كراتشي
29/6/2020

ويقع مبنى البورصة في منطقة شديدة الحراسة في كبرى مدن باكستان وعاصمتها المالية، وتضم المنطقة المكاتب الرئيسة للعديد من البنوك الخاصة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل لحظة تدخل الشرطة لتصفية المهاجمين وإخلاء المبنى.

https://twitter.com/Being_Habibi/status/1277487756952825857?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال أسد جويد الذي يعمل بشركة سمسرة بمبنى البورصة الواقع في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة "حبسنا أنفسنا في مكاتبنا".

وأضاف جويد أنه كان في الطابق الأرضي عندما سمع دوي إطلاق النار وانفجار مما أدى إلى تفرق الناس بحثا عن ملاذ آمن.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لرويترز إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق بعد وصولهم في سيارة كورولا فضية اللون.

وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل المسلحون عندما ردت قوات الأمن.

وقال نائب المفتش العام للشرطة شارجيل خارال لوسائل الإعلام إن حارسين ورجل شرطة قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح.

وقال مسؤول عن مكافحة الإرهاب لرويترز إن المهاجمين كانوا يحملون كمية كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية في حقائب يحملونها على ظهورهم.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسؤوليتها في رسالة قصيرة على تويتر من حساب أنشئ قبيل الهجوم ووصفته بأنه هجوم "التضحية بالنفس" نفذه لواء مجيد. وأُوقف الحساب بعد الهجوم بفترة وجيزة.

ويقاتل الانفصاليون منذ سنوات في بلوشستان، الإقليم الغني بالموارد، ويشكون من أن ثرواته من الغاز والمعادن تستغلها الأقاليم بالباكستانية الأكثر غنى بشكل غير عادل.

وكان لواء مجيد بجيش تحرير بلوشستان قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على القنصلية الصينية في كراتشي في 2018.

وتقام عدد من مشروعات مبادرة الحزام والطريق الصينية في بلوشستان. ولم توقف بورصة باكستان تعاملاتها أثناء الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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