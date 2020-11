زوجان أمريكيان من البيض يوجهان سلاحهما ضد المتظاهرين (فيديو)

و أشهر الزوجان "ماكلوسكي" الأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء الأسلحة في وجوه المتظاهرين و هدداهم بإطلاق النار عليهم في حال الإقتراب من منزلهما وذلك بمجرد مرورهم بالطريق الذى يطل عليه المنزل.

يأتي ذلك في إطار الإحتجاجات المُطالبة بإستقالة عمدة المدينة بعد إعلانها أسماء المتظاهرين المُطالبين بحل جهاز الشرطة بالمدينة في بث تليفزيوني عام ما أدى إلى تلقيهم تهديدات بالقتل.

وقبل أكثر من شهر، اندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها، إثر وفاة مواطن أمريكي أسود من أصل أفريقي، هو جورج فلويد، بعدما جثم الشرطي ديريك تشوفن على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

