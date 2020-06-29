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سياسة|الولايات المتحدة

زوجان أمريكيان من البيض يوجهان سلاحهما ضد المتظاهرين (فيديو)

الزوجان يشهران سلاحهما في وجه المتظاهرين
الزوجان يشهران سلاحهما في وجه المتظاهرين
29/6/2020

و أشهر الزوجان "ماكلوسكي" الأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء الأسلحة في وجوه المتظاهرين و هدداهم بإطلاق النار عليهم في حال الإقتراب من منزلهما وذلك بمجرد مرورهم بالطريق الذى يطل عليه المنزل.

https://twitter.com/averyrisch/status/1277398535973949440?ref_src=twsrc%5Etfw

يأتي ذلك في إطار الإحتجاجات المُطالبة بإستقالة عمدة المدينة بعد إعلانها أسماء المتظاهرين المُطالبين بحل جهاز الشرطة بالمدينة في بث تليفزيوني عام ما أدى إلى تلقيهم تهديدات بالقتل. 

وقبل أكثر من شهر، اندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها، إثر وفاة مواطن أمريكي أسود من أصل أفريقي، هو جورج فلويد، بعدما جثم الشرطي ديريك تشوفن على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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