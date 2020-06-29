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سياسة|تركيا

تركيا تختبر أول قطار كهربائي محلي الصنع (فيديو)

29/6/2020

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك إن المهندسين الذين أشرفوا على إنتاج القطار بذلوا جهودا مضاعفة خلال الأشهر الماضية، رغم جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن إنتاج القطار الكهربائي بقدرات محلية، دليل على مدى تطور التكنولوجيا المحلية في تركيا، مبينا أنه تم تصميم القطار بشكل يتناسب مع الرحلات بين الولايات.

وذكر أن التكلفة المالية للقطار المذكور أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع مثيلاته في الخارج، مشيرا أن نظام الجر ومراقبة القطار تم تطويره بالتعاون مع شركة أسيلسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الالكترونية.

ولفت إلى أن القيمة السوقية لأنظمة السكك الحديدية في العالم، تبلغ 160 مليار يورو، وأن تركيا تسعى لأن تكون لاعبا أساسيا في هذا المجال.

وأكد أن بلاده تخطط لاستثمارات بقيمة 15 مليار يورو في مجال السكك الحديدية خلال الأعوام الـ10 القادمة.

من جانبه قال وزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون في مقعد القيادة للقطار في أول رحلة رسمية له.

وأضاف أن بلاده مصممة على تطوير تكنولوجيا السكك الحديدية، وأنها تسعى لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج القطارات.

يذكر أن القطار الكهربائي تم تصنيعه بإمكانات محلية تركية في مصنع "توفاساش" بولاية صقاريا.

 

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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