الوفاق الليبية: مليشيات حفتر سرقت محطة كهرباء خليج سرت

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة لقوات الوفاق الليبية، عبر تويتر.

وقال البيان "مليشيا حفتر الإرهابية المسنودة بخليط من المرتزقة اعتدت على محطة كهرباء خليج سرت البخارية، وسرقت منها أجهزة ومعدات".

وأوضح أن المسروقات من المحطة شملت مولد كهرباء خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا) محمول على سيارة، و12 جهاز اتصال لاسلكي، و15 اسطوانة غاز، وشاشة عرض مرئي.

ميليشيات حفتر الارهابية المسنودة بخليط من المرتزقة تتعدّى على محطة كهرباء خليج #سرت البخارية المحتلة و تسرق مولد ديزل خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا ) محمول على سيارة نوع (MAN) و (12) جهاز لاسلكي و (15) اسطوانة غاز خاصة بالمحطة و شاشة عرض مرئي (52) بوصة خاصة بغرفة التحكم #ليبيا pic.twitter.com/h6yRofAmJP — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 28, 2020

السيطرة على حقول النفط

كانت قوات مرتزقة فاغنر الروسية التي تقاتل لحساب حفتر قد سيطرت الخميس الماضي على حقل الشرارة النفطي الليبي.

وشدد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، السبت، على أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقول النفط تعد تهديدا لأمن بلاده القومي، مطالبا بمعاقبتها.

وحقل الشرارة، الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي.

وقال باشاغا إن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة برفقة مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد.

والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل فاغنر ومرتزقة أجانب، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومنها حقل الشرارة.

كما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن قلقها إزاء وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في الحقل.

المؤسسة الوطنية للنفط تعرب المؤسسة عن قلقها الشديد بشأن تواجد مرتزقة روس في حقل الشرارة النفطي مرتزقة روس وأجانب يتواجدون في حقل الشرارة النفطي، بعد أن قامت قافلة من عشرات السيارات العسكريه بدخول الحقل مساء امس الخميس والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية. pic.twitter.com/IIjtn9kq3F — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 26, 2020

وقالت المؤسسة في بيان إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا عدة

واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلف الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.