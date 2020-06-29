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سياسة

الصين توافق على استخدام لقاح ضد كورونا في صفوف الجيش

جنود من الجيش الصيني يرتدون الكمامات الواقية
جنود من الجيش الصيني يرتدون الكمامات الواقية
29/6/2020

وقالت شركة "كانسينو بيولوجيكس" المدرجة في هونغ كونغ في تصريح لسوق الأسهم إن بيانات التجارب الإكلينيكية تظهر أن اللقاح الذي أقره الجيش الصيني "يتمتع بميزات سلامة جيدة"، ولديه الامكان لمنع الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أن اللجنة العسكرية المركزية الصينية وافقت على استخدام اللقاح في 25 من يونيو/ حزيران الجاري.

وتم تطوير اللقاح بشكل مشترك بين "كانسينو" ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

ولا يمكن توسيع استخدام اللقاح من دون موافقات أخرى، وفق الإدراج في السوق. ولم يتضح بعد حجم نطاق استخدامه داخل الجيش الصيني.

وقالت كانسينو إنه ليس بإمكانها تأكيد استخدام اللقاح، الذي نفذت مرحلته الأولى وتجربتين سريريتين عليه في الصين، تجاريأ بنهاية الأمر.

وتتسابق مؤسسات في أنحاء العالم للتوصل إلى طرق لعلاج المصابين ومكافحة الفيروس القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان بوسط الصين، وأودى حتى الآن بأكثر من نصف مليون شخص في العالم.

وأكثر من نصف تركيبات اللقاحات المرشحة لدى منظمة الصحة العالمية والتي لا تزال في مرحلة الدراسة السريرية مرتبطة بشركات أو معاهد صينية.

ولدى منظمة الصحة العالمية أكثر من 131 تركيبة لقاحات مرشحة لا تزال في مرحلة ما قبل التجارب الاكلينيكية.

ولم تتم الموافقة على أي من تلك اللقاحات للاستخدام التجاري لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمجلة ذا لانسيت الطبية، فقد جرت بالفعل أكثر من ألف تجربة سريرية على عشرات العلاجات الصيدلانية للفيروس لكن من دون التوصل لوسيلة طبية فعالة بشكل تام.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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