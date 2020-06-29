السعودية: استطلاع حول بيع الخمور يثير جدلًا بين المغردين

وطرح حساب "استطلاع السعودية" سؤالاً على متابعيه قال فيه: ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟

#استطلاع_الأسبوع ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط ؟ — استطلاع السعودية (@p_referendum) June 28, 2020

ويستمر الاستطلاع لنحو أسبوع، ويظهر في النتائج حتى الآن مشاركة نحو 872 ألف شخص في الاستطلاع الذي بلغ نسبة الرافضين فيه 62.5%.

واعتبر نشطاء أن هذا السؤال يخالف الشرع والدين والقانون في السعودية مطالبين بمحاسبة صاحب الحساب، فيما أكدوا أن هذا يفتح المجال للتجاوز في الأحكام الدينية.

وقال مغردون إن هذا السؤال مجرد جس نبض، للتمهيد لشيء أكبر من ذلك.

#المشروبات_الكحوليه

حساب #استطلاع_السعودية يستفز الناس بطرح استفتاء حول السماح ببيع الخمور في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات

وهذا مقدمة لاعتماد القرار أكثر من 10 آلاف رد حتى الآن معظمها تستنكر وترفض طرح هذا الاستطلاع هذه عينة منها👇 https://t.co/wi4u3hbBX0 — سعود بن تركي (@sudi_mbs) June 29, 2020

https://twitter.com/alrosais_lawyer/status/1277248908780097540?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mrbrary/status/1277233119020580865?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BandrALayda/status/1277285756470468608?ref_src=twsrc%5Etfw

تغريدة الحساب مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية وهذا الحساب داخل السعودية ويستفتي الناس بأمر السماح بالخمر داخل المملكة وهو محرم شرعا كما ان المملكة تشريعاتها تقوم على الشرع لذلك يجب محاسبة صاحب هذه التغريده

.@MOISaudiArabia@kamnapp@bip_ksa

. https://t.co/omq1IdJcZc — فراس بن محمد (@Firas_ALshebl) June 28, 2020

https://twitter.com/AbbyAlshammari/status/1277269799643594753?ref_src=twsrc%5Etfw