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سياسة|السعودية

السعودية: استطلاع حول بيع الخمور يثير جدلًا بين المغردين

مطار الرياص
مطار الرياص
29/6/2020

وطرح حساب "استطلاع السعودية" سؤالاً على متابعيه قال فيه: ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟

ويستمر الاستطلاع لنحو أسبوع، ويظهر في النتائج حتى الآن مشاركة نحو 872 ألف شخص في الاستطلاع الذي بلغ نسبة الرافضين فيه 62.5%.

واعتبر نشطاء أن هذا السؤال يخالف الشرع والدين والقانون في السعودية مطالبين بمحاسبة صاحب الحساب، فيما أكدوا أن هذا يفتح المجال للتجاوز في الأحكام الدينية.

وقال مغردون إن هذا السؤال مجرد جس نبض، للتمهيد لشيء أكبر من ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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