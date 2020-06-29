أم مصرية تصرخ قهرا بعد الإفراج عن مغتصب ابنها المصاب بالتوحد (فيديو)

وتبكي الأم، وتُدعى أماني البيومي، في انهيار تام بالمقطع الذي صورته من شرفة منزلها، كما يظهر بالفيديو بكاء أطفالها أيضًا، حيث بدأت بتصوير الشخص المعتدي على ابنها، وهو من جيرانهم، بينما يُسمع صوت موسيقى مما يدل على احتفال أسرته بخروجه من السجن.

وتصرخ الأم معبرة عن مدى قهرها قائلة: "عايزة حد يفهمني إزاي طفل توحد اتعرض للاغتصاب، بقاله كام شهر ومفيش عقاب؟"

وأضافت أن الأسرة تتعرض الآن للشتائم والتهكم والسخرية من قبل جيرانهم هؤلاء، وصرخت "أنا ابني منهار، والتاني بيحتفل".

وأكدت أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض طفلها المصاب بالتوحد لضرب واعتداء جنسي، متسائلة: "أنا عايزة أعرف مصير ابني، المحامي مش بيرد عليا".

واستغاثت الأم في نبرة ألم وقهر مريرة متسائلة: أين المسؤولون؟ كيف يدفع أهل المغتصب مبالغ مالية ليتم الإفراج عنه؟ أين حق الطفل المسكين المعتدي عليه؟

وبعد أن شهد المقطع انتشارا وتفاعلا مصريا واسعا، وتلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، أمر النائب العام المصري بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بهتك عرض الطفل المصاب بالتوحد، وذلك لتوافر أدلة في الأوراق ضد المتهم لم تتظر بها المحكمة.

كما تولت النيابة العامة المصرية أيضا التحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم عليها وعلى أسرتها بالتهكم والسب، وفقا للخبر الصادر من النيابة العامة.

وتعود واقعة الاعتداء هذه إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حيث اكتشفت الأم أن طفلها المصاب بالتوحد تعرض للاعتداء الجنسي أكثر من مرة من قبل جاره المراهق بمساعدة عدد من أصدقائه.