"ألباغو".. مسيّرة تركية جديدة بمهام انتحارية (فيديو)

ووفقًا لمعلومات نشرتها وكالة الأناضول التركية الرسمية، فإن شركة هندسة التقنيات الدفاعية STM سوف تزود تركيا بطائرات درون الانتحارية (طائرات بدون طيار).

وفي الوقت الحالي تبرز طائرات كارغو على الساحة الدفاعية في تركيا، حيث لا يزال تسليمها للقوات الأمنية مستمرًا، فيما ستدخل طائرات ألباغو إلى الخدمة بجانب كارغو قريباً.

وتتميز طائرات ألباغو المسيرة بخفة وزنها وسرعة الانقضاض على الأهداف، وإمكانية الطيران على مستوى منخفض لتفادي الرادارات وسرعتها العالية، بالإضافة إلى قدرتها على تدمير الأهداف الهامة.

وتزن طائرة ألباغو كيلو غرامين، وعلى الرغم من صغر حجمها ووزنها الخفيف، يمكنها حمل متفجرات، والقيام بمهام على مسافات بعيدة، كما يمكن حملها ونقلها بسهولة بواسطة جندي واحد فقط، وكذلك استخدامها في تنفيذ المهام بسرعة.

• Dünyada 2 benzeri var

• Zırhlı araçlar ve İHA'lardan da atılabilecek

• Farklı kamikazeler aynı sürüde Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' geliyor https://t.co/93Mc4IQFVe pic.twitter.com/MjLz986nHo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 25, 2020

وعلاوة على ذلك فإن ألباغو مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي وقدرتها على معالجة الصور، والتحليق بدون صوت.

كما يمكن إطلاق طائرات ألباغو ضمن سرب، وإدماجها في مختلف المنصات الدفاعية، وأيضا إمكانية إطلاقها من المركبات المدرعة والمصفحة والطائرات المسيّرة المسلحة، مثل العنقاء، وأقينجي.

ومن ناحية أخرى، فإن ألباغو ستتمكن من تنفيذ مهامها بشكل مدمج مع الطائرات المسيرة غير المسلحة مثل طائرة "طوغان" إحدى المنتجات الأخرى لشركة STM والمزودة بإمكانيات الاستشعار عن بعد ومعالجة الصور والتتبع.

وتواصل شركة هندسة تقنيات الدفاع التركية إجراء اختبارات ميدانية مكثفة بعد أن أنهت عمليات تطويرية بنجاح.

طائرة ألباغو الجديدة تحلق في الأجواء (الأناضول)

وتم اختبار وتحسين قدرات الطائرة ألباغو على الإطلاق والطيران والوصول إلى الهدف المحدد وتعطيله، وحققت نتائج ناجحة.

ومن المقرر انتهاء الاختبارات النهائية لألباغو خلال وقت قصير، لتدخل الخدمة ضمن القوات المسلحة التركية نهاية العام الجاري.

وعند انتهاء الدراسات المتعلقة بالإصدارات الأكبر من ألباغو، سيتم إنتاج طائرات تتمكن من استيعاب 10 كيلو غرامات من المتفجرات وتستهدف أهدافًا أكبر.

وفي الفترة القادمة ستقوم بتفعيل مفهوم تشغيل جديد يتيح استخدام طائرات ألباغو وكارغو المسيرة في سرب واحد لتنفيذ مهام مختلفة.