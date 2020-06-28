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سياسة|مصر

من السماء إلى البئر.. طائرة ورقية تنهي حياة طفل في مصر

ربما يحب الأطفال الطائرات الورقية لأنها تمثل أحلامهم التي تكبر وتعلو مع أعمارهم
ربما يحب الأطفال الطائرات الورقية لأنها تمثل أحلامهم التي تكبر وتعلو مع أعمارهم
28/6/2020

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الشرطة المحلية تلقت بلاغًا بسقوط الطفل حسام محمد برعي (12 عامًا)، من أعلى سطح المنزل في بيّارة عمقها حوالي 10 أمتار، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبيّنت التحريات أن الطفل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح منزله، خلال متابعته لطائرة ورقية أثناء اللعب بها، الأمر الذي أدى إلى سقوطه ووفاته على الفور.

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

والطائرة الورقية هي لعبة للأطفال والكبار تصنع من الخشب والخيوط، وتعتمد فكرتها على جسم انسيابي خفيف الوزن مربوط بخيط أو عدّة خيوط ليطير ضد اتجاه الريح.

وظلت هذه اللعبة حتى وقت قريب هي الأكثر رواجا وانتشارًا بين أطفال مصر وحواريها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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