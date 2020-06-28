مقاتلات أمريكية تعترض طائرات روسية قرب سواحل ألاسكا

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد، في بيان لها، إن مقاتلات أمريكية من طراز إف- 22، اعترضت 4 طائرات استطلاع روسية طراز توبوليف تي يو- 142.

وأضافت أن الطائرات الروسية حلّقت على بعد 65 ميلا بحريا قبالة سواحل ألاسكا، لمدة 8 ساعات.

وتعتبر هذه المواجهة بين الطائرات الأمريكية والروسية، قرب سواحل ألاسكا، هي العاشرة من نوعها، منذ 27 يونيو/حزيران 2019.

وفي معرض ردها على التصريحات الأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4 من طائراتها المضادة للسفن من طراز تو-142إم كا، نفذت تحليقات فوق المياه الدولية للجزء الشمالي للمحيط الهادئ، مشيرة إلى مرافقة مقاتلات أمريكية لها.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة الروسية لقد نفذت 4 طائرات مضادة للسفن من طراز تو-142إم كا، تحليقات فوق المياه الدولية للجزء الشمالي للمحيط الهادئ، وتمت مرافقتها في بعض جوانب المسار من قبل مقاتلات من نوع F-22 تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية حلقت بغطاء من مقاتلات اعتراضية من طراز ميغ-31، مضيفة أن التحليق استمر نحو 11 ساعة.

وشدد البيان على أن تحليق الطائرات جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون خرق حدود أي دولة أخرى.