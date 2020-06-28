مخاوف من موجة مدمرة لكورونا.. الصين تحذر من "وضع خطير" في العاصمة

وعزلت السلطات في الصين نحو نصف المليون شخص في مدينة واقعة على مسافة 60 كيلومترا من العاصمة بيجين بعد اكتشاف 11 حالة مرتبطة بالبؤرة الوبائية في العاصمة الصينية.

وأعلنت السلطات المحلية، الأحد، عزل كانتون أنجين الواقع على بعد 60 كيلومترا جنوب بيجين في محافظة هوباي (شمال).

كما أعلنت وزارة الصحة الصينية عن 14 حالة محلية جديدة في بيجين في الساعات الأربع وعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 311 مصابا.

وتبين أن سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بيجين، مصدر حالات العدوى الجديدة.

وقال مسؤولون إن ثلث الحالات الجديدة المسجلة حتى الآن مرتبطة بالقسم المخصص في السوق لبيع لحوم البقر والغنم.

وأعلن متحدث باسم سلطات المدينة أنّ "الوضع الوبائي في العاصمة خطير ومعقد".

وكانت الصين نجحت في احتواء الوباء، لكن ظهور نحو 300 إصابة جديدة في المدينة في غضون أكثر من اسبوعين، أشاع مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وبدأت البلدية حملة واسعة لكشف الإصابات وأغلقت المدارس ودعت سكان العاصمة إلى البقاء فيها وعزلت آلاف الأشخاص في المناطق السكنية المعرضة لتفشي الفيروس.

وأعلنت بلدية بيجين، الأحد، أنها فحصت 7.7 مليون عينة من 8.3 مليون تم أخذها حتى الآن.

وفي 19 من الشهر الجاري أكد مسؤول كبير في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن البؤرة الجديدة باتت "تحت السيطرة" وأن بيجين ستستمر في تسجيل حالات جديدة.