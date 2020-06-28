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سياسة

مخاوف من موجة مدمرة لكورونا.. الصين تحذر من "وضع خطير" في العاصمة

الصين تجري ملايين المسحات لسكان العاصمة بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا
الصين تجري ملايين المسحات لسكان العاصمة بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا
28/6/2020

وعزلت السلطات في الصين نحو نصف المليون شخص في مدينة واقعة على مسافة 60 كيلومترا من العاصمة بيجين بعد اكتشاف 11 حالة مرتبطة بالبؤرة الوبائية في العاصمة الصينية.

وأعلنت السلطات المحلية، الأحد، عزل كانتون أنجين الواقع على بعد 60 كيلومترا جنوب بيجين في محافظة هوباي (شمال).

كما أعلنت وزارة الصحة الصينية عن 14 حالة محلية جديدة في بيجين في الساعات الأربع وعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 311 مصابا.

وتبين أن سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بيجين، مصدر حالات العدوى الجديدة.

وقال مسؤولون إن ثلث الحالات الجديدة المسجلة حتى الآن مرتبطة بالقسم المخصص في السوق لبيع لحوم البقر والغنم.

وأعلن متحدث باسم سلطات المدينة أنّ "الوضع الوبائي في العاصمة خطير ومعقد".

وكانت الصين نجحت في احتواء الوباء، لكن ظهور نحو 300 إصابة جديدة في المدينة في غضون أكثر من اسبوعين، أشاع مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وبدأت البلدية حملة واسعة لكشف الإصابات وأغلقت المدارس ودعت سكان العاصمة إلى البقاء فيها وعزلت آلاف الأشخاص في المناطق السكنية المعرضة لتفشي الفيروس.

وأعلنت بلدية بيجين، الأحد، أنها فحصت 7.7 مليون عينة من 8.3 مليون تم أخذها حتى الآن.

وفي 19 من الشهر الجاري أكد مسؤول كبير في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن البؤرة الجديدة باتت "تحت السيطرة" وأن بيجين ستستمر في تسجيل حالات جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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