في غياب الشرطة.. اعتداء على مصري في أسوان أمام المارة (فيديو)

وتداول ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، ووجهوا نداءً إلى مدير أمن أسوان ومدير المباحث الجنائية، بشأن الواقعة، وما سموها بـ"البلطجة العلنية".

وجاء في التفاصيل قيام "مجموعة من البلطجية بالتعدي على شاب صغير يبلغ من العمر 16 سنة، بينما لم تحرك مباحث إدفو ساكنًا نحو الجريمة التي وقعت في وضح النهار، باعتبار أنها جنحة عادية، ولم تقم بأي إجراء".

ووفق متداولي الفيديو، فإن الإصابة عبارة عن "68 غرزة في الوجه والرقبة والرأس".

وتابع أحد الناشطين "نخشى من لا يحمده عقباه حيث أن المجني عليه من أكبر قبائل إدفو ولابد من رد فعل من أهليته. أغيثونا مما يحدث في مباحث إدفو نداء إلى مدير الأمن ووزير الداخلية".

وعلق ناشط آخر "فين الأمن والأمان اللي بيتكلم عليه السيسي. لما في النهار كده وبلطجية ومفيش شرطة".

وتابع "فين الشرطة في خدمه الشعب؟ فين أشباه الرجال اللي بيدفع رشاوي عشان الشرطة؟ فين الرجال اللي شيفه الموقف ومحدش يقدر يعمل حاجه؟"