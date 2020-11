غواصتان مفقودتان لتركيا في المتوسط.. ما حقيقة الأمر؟

وزعم متداولو الخبر، أن تركيا أرسلت غواصة ثانية للبحث عن الأولى لكن الاتصال انقطع معها أيضًا بسبب التشويش عليها لتصبح الغواصتان التركيتان تائهتين في أعماق مياه البحر المتوسط.

ونسب هؤلاء الخبر إلى صحف ألمانية قالوا إنها كشفت عن فقدان الغواصتين بعد استعانة تركيا بألمانيا للعثور عليهما، فما هي حقيقة الأمر؟

تابع فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" التابع لوكالة الأناضول، تلك المزاعم التي تداولتها صحف وحسابات من دول على خلاف مع تركيا، وغالبيتها تناولت الخبر المزعوم بصيغة ساخرة تفتقر إلى الجدية.

ولاحظ الفريق أن صحفا ومواقع ومغردين مصريين هم الأكثر تفاعلا، بالإضافة إلى مغردين من السعودية بحسابات موثقة وآخرين من الإمارات وليبيا وغيرهما، إضافة إلى مواقع إخبارية وصحف وحسابات تسعى لإشاعة الخبر.

ووجد فريق المرصد، أن أول من نشر الخبر هو حساب غير موثق يعرف نفسه على أنه مقاول عسكري خاص يدعى "Edward" من جزر "الباهاما"، الذي نشر خبر فقدان الاتصال بغواصة تركية في 8 يوينو/حزيران في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، دون ذكر أي مصدر لمعلومته.

NOW: Communications of the two Turkish Submarine in the Mediterranean sea off the coast of Libya are jammed by unknown source.

— Edward (@DonKlericuzio) June 7, 2020