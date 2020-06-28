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سياسة|تركيا

شاهد: كيف أنقذت الشرطة التركية طالبة من ضياع امتحانها؟

28/6/2020

ويُظهر الفيديو طالبةً تركية فقدت هويتها قبل الامتحان؛ فسارعت الشرطة باستصدار بطاقة هوية جديدة، ورافقتها إلى مقر الاختبارات للالتحاق بالامتحان.

وكتب وزير الداخلية صويلو عبر حسابه في تويتر "أعرف حماسة الامتحان في جميع أنحاء تركيا، ستدخل ابنتنا التي فقدت هويتها أمام المدرسة للامتحان، وإنجاز شهادة الهوية المؤقتة، وأشكر لرجال الشرطة جهودهم المتميزة، وشكرًا لجميع موظفينا".

وأنهت تركيا يومها الثاني من الإغلاق المحدود في جميع الولايات وعددها 81، الأحد، في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا، بينما أدى2.4 مليون طالب امتحاناتهم الجامعية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الحظر سيكون ساريا من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى السادسة والنصف مساء (0630 إلى 1530 بتوقيت غرينتش).

ويهدف الإجراء إلى إبعاد الناس عن المرافق العامة، مثل وسائل النقل العام، وتقليل خطر انتقال العدوى للمتقدمين للاختبارات.

وفُرض الإغلاق المحدود لأول مرة مطلع الأسبوع الماضي لمنع الاكتظاظ والتسهيل على 1.6 مليون طالب وأولياء أمورهم عند التوجه إلى مراكز الاختبارات للخضوع لاختبارات القبول بالمدارس الثانوية.

وظلت متاجر بيع المواد الغذائية والمخابز مفتوحة، كما تم السماح للسكان بالتسوق في المتاجر القريبة من منازلهم.

وسجلت تركيا أكثر من 196 ألف إصابة بكورونا و5082 حالة وفاة منذ الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة بالفيروس بها في منتصف مارس/آذار.

وبدأت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر تخفيف القيود، حيث أعادت فتح المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق وسمحت باستئناف الرحلات الجوية.

وبدأ عدد حالات الإصابة اليومية منذ ذلك الحين في الارتفاع مجددا. ومن المزمع إجراء تخفيف آخر للقيود في الأول من يوليو/تموز، بإعادة فتح صالات الأفراح والمسارح ودور العرض.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + خدمة سند
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